Dura resaca blanca: Valverde acabó lesionado

El uruguayo Fede Valverde, sustituido en los últimos compases del partido del Real Madrid en Anfield, sintió una dolencia muscular por la que será revisado para determinar si sufre una lesión. El charrúa dejó su puesto a Brahim Díaz en el minuto 90 con gestos de dolor por unas molestias en un abductor. "No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me ha dolido. Ahora veremos", aseguró tras el partido.

Los médicos del Real Madrid examinarán este miércoles al futbolista para determinar si existe alguna lesión, algo que sería un contratiempo para una banda derecha que parece maldita esta temporada.

Cabe recordar que Dani Carvajal fue intervenido de la rodilla derecha para extraer un cuerpo libre articular y estará de baja en todo lo que resta de año. Por su parte, Trent Alexander-Arnold reapareció precisamente en Anfield tras una lesión muscular y está falto de rodaje.

Xabi Alonso sufre, por tanto, las bajas de Valverde, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y David Alaba, y esta semana ya perdió a Franco Mastantuono por una pubalgia. La defensa blanca vuelve a estar en cuadro ante la visita a Vallecas del domingo.

El parón internacional posterior le ayudará a recuperar futbolistas a la espera de conocer el resultado de las pruebas médicas a Valverde. Un futbolista incombustible y que había sobrevivido a la plaga de lesiones del Real Madrid.

Este percance convierte en aún más amarga la derrota en Liverpool, donde el Real Madrid fue barrido, y solo las grandes intervenciones de Courtois evitaron males mayores. Unas malas sensaciones que vuelven a situar a Xabi Alonso en el centro de la crítica, de la que había desaparecido tras la victoria en el clásico frente al FC Barcelona.