Las "dudas" del Racing para enfrentarse al Castellón (y al calor)

El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha asegurado este viernes que en el club se encuentran "muy ilusionados" con esta nueva temporada que el conjunto cántabro comienza este sábado ante el Castellón. El equipo cántabro afronta el duelo con algunas dudas.

De hecho, José Alberto ha informado de que Michelin y Maguette "van un poco justos" de sus respectivas molestias, y que darles entrada en el equipo va a depender de cómo evolucionen entre hoy y mañana. A su vez ha dejado en el aire quien va a ser el portero titular frente al Castellón y lo decidirá tras el entrenamiento de mañana, viernes.

Según el técnico, la portería del Racing está "muy bien cubierta" porque tanto Plamen Andreev como Jokin Ezkieta tienen "competitividad máxima".

Sobre los albinegros

Respecto al encuentro frente al Castellón, José Alberto espera un rival similar al del año pasado, es decir, con un fútbol "muy atractivo" a nivel ofensivo y un equipo que "aprieta bien" la pérdida del balón y presiona alto. "Es un equipo muy complicado pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestro equipo y en lo que queremos ver en esta temporada", ha dicho, antes de apuntar que "seguramente vaya a ser un partido de ida y vuelta".

Cuidado con el calor

El técnico asturiano ha reconocido que le preocupa la climatología, ya que estos días va a hacer mucho calor en Santander y cree que el ritmo de partido, por las propuestas de ambos conjuntos, va a ser muy alto.

"La pretemporada ha servido para coger sensaciones y crear nuevos hábitos. Veo al grupo muy bien, en un estado óptimo a todos los niveles para competir desde la jornada uno", ha dicho en rueda de prensa. El entrenador ha afirmado que marcar un objetivo ahora "no vale de nada" y que lo que tiene que hacer el Racing es competir, ya no solo cada día, sino cada acción "de la mejor manera posible", ya que era una de las cosas que, a su juicio, más le costaba a su equipo, aunque reconoce que van a intentar mejorar los números de la pasada temporada.

"Tenemos que elevar el nivel competitivo en los días que no tenemos tan buenos. Lo primero en lo que hay que pensar es en conseguir la permanencia, luego el playoff y luego, si se puede, en el ascenso directo. Esto es paso a paso, poco a poco, y el que no tenga esa mentalidad es que no conoce la categoría", ha incidido.

Durante la temporada, el entrenador quiere un equipo "equilibrado", que defienda con "mucha intensidad" y que sea consciente en todo momento de la importancia del apartado defensivo, haciendo hincapié en las vigilancias, además de atacar con precisión y verticalidad.