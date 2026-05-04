El drama del Fuenlabrada: de rozar la Primera División hasta el descenso a Tercera RFEF

Los fantasmas se le siguen apareciendo al Fuenlabrada, que ha olvidado en el pasado los días en los que aspiraba a consolidar su proyecto deportivo en primera división y por el contrario, consumó este fin de semana su descenso a Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español.

Es el tercer descenso del equipo en un lapso de cinco años, reflejando el naufragio deportivo e institucional en el que se encuentra, cerrando un lustro de pesadilla para un Fuenlabrada que hasta hace no mucho competía por alcanzar el ascenso a primera.

La temporada 2019-20, marcada por la pandemia por el covid-19, fue el virus quien estelarizó la polémica en el cierre de temporada regular en la segunda división.

En la celebración del Deportivo de la Coruña-Fuenlabrada -- aplazado inicialmente por brotes de covid en los equipos -- , un penalti con reglamento en mano al minuto 90+5 le dio la victoria (2-1) al Depor y dejó al Fuenlabrada fuera de los playoffs por el ascenso tan solo por un punto.

Competir en segunda fue un "gusto" que le duró dos temporadas más al club madrileño, que descendió a Primera RFEF (tercera categoría) al final de la temporada 2021-22. Un descenso que desató una serie de cambios deportivos, entre plantillas que no lograron competir y cambios en el banquillo que no resultaron.

Desde aquella temporada 2021-22, han desfilado diez entrenadores por el banquillo, sin lograr el objtivo que se había sentado en el proyecto deportivo.

En caída libre

Después de caer a Segunda Federación al final de la temporada 2024-25, su paso por la cuarta categoría fue fugaz y esta temporada tampoco lograron la permanencia, de la cual se quedaron a tres puntos de distancia; cerrando en la posición 15 (de 18) del Grupo 5 del campeonato.

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Una derrota (3-1) ante el Navalcarnero en el cierre de temporada regular concretó el descenso de un Fuenlabrada que sigue viviendo una odisea para ejecutar una reestructuración que le haga soñar de nuevo con competir por ascensos.