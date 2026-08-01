Downman y Havertz noquean al Girona para llevarse el 49º Trofeu Costa Brava

El inicio fulgurante de los pupilos de Arteta tuvo mucho que ver en que los ‘gunners’ se llevaran el 49º Trofeu Costa Brava ante el Girona (1-4). El Arsenal abrió la lata con un Downman escurridizo y un Havertz preciso. Tzolis se sumó a la fiesta y tras el descanso Arnau Martínez tiró de casta y corazón para recortar distancias, pero la ley del favorito resonó en Montilivi con dos tantos casi consecutivos para decidir el encuentro.

Hablar de un Girona-Arsenal hace un par de temporadas hubiera sido sinónimo de partido oficial (y muy grande) para el conjunto gironí. Pero lo cierto es que desde aquella histórica temporada, todo ha ido “cuesta abajo y sin frenos” en Montilivi. No ha sido este último un curso fácil de digerir, con la consumación del descenso a Segunda División. Sin embargo, a su vez, desde la entidad gerundense han conseguido que algunos de esos jugadores que apuntaban a salir, al menos por ahora, permanezcan a las órdenes de Quique Álvarez. Luego todo puede pasar, claro.

Un Dowman endiablado

El encuentro arrancó con el Girona animado y cargando el área de los de Mikel Arteta, junto a un Álex Moreno muy activo por el carril izquierdo. Pero nada más lejos de la realidad. El conjunto londinense empezó a sacar las garras con un testarazo de Riccardo Calafiori que pudo blocar Paulo Gazzaniga. Y acto seguido -si los nombres que llamaban la atención sobre el verde eran los de Viktor Gyokeres o Kai Havertz- un Max Downman endiablado tiró la puerta abajo para mostrar su fútbol. El futbolista de Chelmsford, a sus 16 años, fue uno de los jugadores más persistentes en zona de tres cuartos y encontró la llave para abrir el marcador. El escurridizo extremo inglés se deshizo de dos jugadores que le encimaban para poner el gol en bandeja a Havertz, que no falló.

Vladyslav Vanat intentó sin suerte generar peligro ante el Arsenal / David Aparicio

Arnau y el ‘orgull gironí’

El Arsenal se hizo fuerte con la solidez de sus defensores y Piero Hincapié se encargó de poner el cerrojo a las incursiones de Minsu o Vanat. Insistió Lewis-Skelly con un pase filtrado a Havertz, pero anduvo atento Gazzaniga. Fue, quién sino, Arnau Martínez el encargado de sacar el ‘orgull gironí’ y probó suerte con un trallazo desde fuera del área que se marchó algo desviado. Minsu pedía la pelota y David López era el metrónomo del equipo. Cuando parecía que los de Quique Álvarez habían recuperado algo de control, apareció de nuevo Calafiori para abrir a banda y Tzolis, desde la izquierda, se sacó un disparo seco que acabó dentro al desviarlo ligeramente Francés.

Una de cal, otra de arena

La segunda parte arrancó con un cambio de mentalidad por parte de los locales. Álex Moreno forzó un córner y Vanat se encontró un rechace al borde del área con el que intentó sorprender a Kepa a través de su rosca, pero no le sonrió la suerte. Pero hay veces en las que la insistencia tiene premio. Minsu botó un saque de esquina y Arnau Martínez entró como un cohete para recortar distancias. Era el chute de energía que necesitaban los pupilos de Álvarez. Sin embargo, la alegría duró bien poco. Max Downman de nuevo -y con algo de polémica al soltar un manotazo previo- cruzó un disparo que no pudo detener Gazzaniga.

Y mientras el Girona cogía aire y asimilaba el mazazo, Gabriel Jesús aprovechó la pérdida de Álex Moreno en salida de balón para endosar al primer toque el cuarto tanto ‘gunner’. El Arsenal se relajó y el Girona volvió a la carga sin la precisión implacable que demostraron los londinenses. Entró Cristian Stuani en los últimos minutos, pero poco pudo hacer. Abel Ruiz se lamentaba golpeando el césped tras un gran pase de Iván Martín que no aprovechó y otro lanzamiento desde la medialuna. No era su noche. Tampoco la del Girona, que vio cómo el Arsenal ganaba merecidamente el 49º Trofeu Costa Brava.