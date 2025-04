Doué: "Mi gol es más bonito que el de Kvaratskhelia"

El joven delantero del PSG Desiré Doué, autor de un magnífico tanto contra el Aston Villa, bromeó sobre la belleza de su gol, que consideró más bonito que el de su compañero Khvicha Kvaratskhelia, ambos por la escuadra del meta argentino Emiliano 'Dibu' Martínez.

"Mi gol es más bonito", bromeó el joven jugador en la televisión oficial del partido.

"Hemos mantenido la intensidad que ponemos a cada partido, desde el principio hasta el final, fieles a nuestros planes", dijo.

Sobre su gol aseguró: "al principio quería centrar, pero cuando he visto que no tenía muchas opciones he preferido tirar a portería y ha entrado".

"Sabimos que hay un segundo tiempo, que queda el partido de vuelta y que lo vamos a jugar con la misma seriedad y con la intención de ganarlo", dijo.

Hakimi, eufórico

Por su parte, Hakimi declaró que "estamos contentos porque hicimos lo que debíamos hacer, lo que hemos venido haciendo durante todo el año. Mostramos personalidad, corrimos los unos por los otros, y eso es lo que hemos demostrado hoy. Todavía queda un partido allí y hoy estamos felices."

Indicó que "creo que es la continuidad del año pasado, desde que llegó Luis Enrique. Ha mostrado y ha dicho que somos un equipo y que la fuerza de este equipo es estar todos juntos. Creo que eso lo vimos el año pasado y seguimos demostrando lo mismo este año."

Agregó que la fuerza del PSG es el grupo: "Sí, esa es la fuerza, estamos todos juntos. La fortaleza de este equipo no está en la individualidad. Es cierto que hay acciones que cada uno hace, pero al final, la fuerza está en el colectivo."