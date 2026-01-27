Donald Trump cuelga en su pared de la Casa Blanca un retrato con Cristiano Ronaldo

El 18 de noviembre, Cristiano Ronaldo asistió a una cena en la Casa Blanca junto al príncipe heredero saudí, Mohammad bin Salman, y el expresidente estadounidense Donald Trump. Para el portugués, el regreso a los Estados Unidos tenía un significado especial: tras un caso legal de 2009, que concluyó con la retirada de cargos en 2019 y la desestimación de la demanda en 2022, el futbolista pudo volver al país después de casi diez años.

El delantero del Al Nassr viajó junto a Georgina Rodríguez para participar en la velada, organizada en honor al príncipe saudí, con Trump como anfitrión. El evento combinó protocolo y diplomacia deportiva, subrayando la relevancia internacional del futbolista y su vinculación con Arabia Saudita.

El jugador del Al-Nassr ha asumido un papel activo en la promoción de Arabia Saudita como sede deportiva global. A principios de noviembre, participó en un evento turístico en Riad, reiterando su compromiso con la organización de la Copa Mundial de 2034. “Quiero formar parte de los esfuerzos de Arabia Saudita para organizar la Copa Mundial”, declaró, y agregó: “Creo en la visión turística del Reino”.

Aunque su agenda en Arabia Saudita es intensa, Cristiano envió un emotivo mensaje a Georgina Rodríguez por su 32 cumpleaños. La influencer regresó a Estados Unidos para otra visita a la Casa Blanca, aunque en esta ocasión sin la compañía de CR7.

Trump reconoce a Cristiano con una foto en la pared

Este martes, David Alandete ha publicado un tuit en el que se ve una fotografía de Cristiano Ronaldo en la pared de la Casa Blanca, acompañando el mensaje con un tono informal que despertó todo tipo de reacciones. La imagen mostró al astro portugués junto al Presidente en su oficina, trascendiendo de lo deportivo, con la llave en la mano. De película.