El dolor y la frustración de Alexia y Aitana

Las dos últimas ganadoras del Balón de Oro compartieron análisis después de la decepcionante derrota de España contra Alemania en el partido para lograr el bronce.

Aitana Bonmatí admitió que para ella el cuarto puesto en el torneo olímpico no es consuelo alguno. "Es decepcionante y no está a la altura de lo que somos como equipo, pero el fútbol nos ha puesto en ese lugar. No hemos estado a nuestro nivel. Tengo que aceptar que a veces no estamos al top, pero estoy segura de que volveremos más fuertes", declaró.

"Es muy duro", reconoció Alexia Putellas tras malograr en la prolongación una pena máxima que hubiera forzado la prórroga ante Alemania y hubiera mantenido las opciones de España de salir de los Juegos de París con el bronce.

La jugadora de Mollet sentía "mucho dolor" nada más acabar el encuentro, según reconoció a Televisión Española. "Hace tres minutos que ha acabado el partido. No se qué decir. Sentirlo mucho", indicó.

Aitana Bonmatí tampoco buscó excusas y reconoció sentirse "jodida, triste, decepcionada, frustrada".La jugadora de Ribes reflexionó sobre las dos derrotas consecutivas sufridas en tierras francesas: "La verdad es que estamos, yo personalmente, muy bien acostumbrados a ganar y poco a perder, así que aún duele más.

Alexia Putellas se mostró tan tocada como sincera "No hemos conseguido traer la medalla. Lo hemos intentado, hemos tenido la oportunidad de ir a la prórroga y creía que se iba a tirar a donde la chuté en la primera final de la 'Champions' que jugamos contra ella, y no ha sido así", explicó Alexia Putellas, quien desveló que el jueves estuvieron ensayando la penas máximas y las metió todas, por lo que Montse Tomé le dijo que si había una la lanzara ella.

Alexia Putellas en acción ante la jugadora alemana Lea Schueller durante el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024 contra Alemania este viernes en el Estadio de Lyon. / EFE/Miguel Toña

Aitana Bonmatí, cuestionada por el penalti decisivo no quiso profundizar demasiado: "El penalti solo lo falla el que lo tira". En este aspecto la centrocampista blaugrana no quiso personalizar la derrota: "Eso no es culpa de nadie. Aquí ganamos y perdemos todas y al final lo que hay que hacer es meter goles para ganar estos partidos y no lo hemos hecho", agregó.