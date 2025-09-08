Los doce refuerzos del Real Zaragoza para Gabi y los 150 fichajes frustrados

Justo antes del arranque de Liga, cuando iba a empezar a cortarse el bacalao y a volar las balas con fuego real sobre el césped, Gabi Fernández pronunció la frase del verano: “De los 100 o 150 jugadores que hemos llamado, la mayoría no han querido venir por el tema económico. Esa es la realidad hoy del Zaragoza”. Evidentemente, aquella declaración del entrenador fue una exageración, quizá una manera de expresar cierta frustración por cómo estaba de coja todavía la plantilla a mitad de agosto. A la SAD también le hubiera gustado ir más deprisa, pero era consciente de que para firmar a los futbolistas que ha firmado iba a tener que esperar al final del mercado.

Con el 1 de septiembre ya vencido, estos son los números: el Real Zaragoza le ha dado doce fichajes a Gabi y le ha quitado de en medio a trece jugadores con los que no contaba o consideraba prescindibles. Todavía queda uno, Sinan Bakis, por ahí pululando con su futuro sin resolver y pendiente de una solución definitiva. Es decir, el club ha llevado a cabo otra reestructuración de la plantilla en profundidad.

Las cuatro primeras jornadas de Liga han sido malas para el Real Zaragoza, que todavía no conoce la victoria y solo ha sumado dos puntos de doce posibles, con tres goles a favor y seis en contra, un claro desequilibrio. En parte, el equipo ha purgado los pecados de dejar huérfana la plantilla en puestos claves con el balón ya rodando y de esperar al último día del mercado para rematarla con hombres de más nivel y que durante el largo invierno puedan, eso es lo que se espera, alcanzar un vuelo superior y llevar el proyecto hasta objetivos mayores.

Al Real Zaragoza no le está dando para ganar con lo que está haciendo, que ha sido de todo y de todas las maneras. A estas alturas, el rumbo que el equipo tomará definitivamente está por ver. Gabi lo tendrá que decidir más pronto que tarde ahora que tiene a todas las piezas disponibles para ejecutar su plan original.

Malas noticias ha habido unas cuantas, pero buenas también a pesar de no haber ganado: Insua es un defensa serio si está en plenitud, la aparición de Saidu ha sido magnífica y elevará muchísimo el listón físico que puede alcanzar el equipo, en rapidez, capacidad de recuperación y fortaleza, Dani Gómez está buscándose bien la vida para encontrar algo donde a veces no hay casi nada y Akouokou y Kodro ofrecerán una consistencia más madura, permanente y profesional. Añaden perfiles que no existían y, por tanto, soluciones. Adri Rodríguez es un buen portero también aunque la sombra de Andrada es alargada. El argentino ha venido para ser titular. Y Juan Sebastián vale para todo. La polivalencia siempre es un valor.

Gabi tiene coartada para este inicio de Liga: no ha podido disponer de toda la plantilla más que en dos o tres días. Y completa, nunca por las lesiones. Esa es la realidad. Tiene justificación y, sobre todo, mucho trabajo. El Real Zaragoza aún está por modular. Todavía es un equipo buscándose a sí mismo. La misión del entrenador es encontrar el camino lo más pronto posible y exprimir los recursos que han puesto en su mano, que no son 150 jugadores, pero sí doce nuevos fichajes contratados según y para su paladar futbolístico.