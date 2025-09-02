Djalminha aplaude a Yeremay en el partido ante el Leganés
El lanzamiento de penalti del canario obtuvo el reconocimiento del histórico exdeportivista
Que Djalminha y Yeremay se profesan admiración mutua no es novedad. A ambos futbolistas los une la camiseta del Deportivo, un estilo de juego y numerosas muestras de apoyo y cariño a las que se suma ahora la última publicación del brasileño en Instagram. “Vamos Dépor!!”, titulaba anoche el histórico exdeportivista en el clip que mostraba el lanzamiento de penalti de Yeremay en el partido ante el Leganés. La jugada del canario motivó el reconocimiento de Djlaminha, con aplausos, emoticonos de aprobación y un contundente “con clase”, que dedicó la leyenda del Superdépor a la actual estrella blanquiazul.
