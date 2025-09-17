¿Quién dirige al Castellón B tras la salida de Pablo Hernández?

El CD Castellón B ha completado este miércoles la primera sesión de entrenamiento sin su entrenador Pablo Hernández, nombrado de manera interina por el club como técnico de la primera plantilla del conjunto castellonense tras la destitución de Johan Plat. El entrenamiento en las instalaciones de Gaetà Huguet ha sido conducido tanto por Ian Molina como por Toni Almeda, que eran la mano derecha de Pablo Hernández, pero también se ha contado con la presencia de Carles Salvador.

No se puede perder el tiempo porque a la vuelta de la esquina hay un partido muy importante para el filial albinegro ya que el lunes a las 19.00 horas visitará al Barcelona Atlètic en el estadio Johan Cruyfff, donde intentará sumar la segunda victoria consecutiva tras noquear al Reus CF Reddis el pasado sábado (3-1).

Cabe recordar que el cuerpo técnico del filial castellonense está integrado por Pablo Hernández (entrenador), Ian Molina y Toni Almeda (ayudantes del técnico), Daniel Blasco (entrenador de porteros), Guillem Princep (Preparador físico), Laia Barrachina (fisioterapeuta) y Álvaro Flores (delegado de equipo).

Sesión preparatoria diferente

En la sesión preparatoria de este miércoles también ha estado presente el asistente deportivo del filial albinegro, antes llamado director deportivo, Tomeu Nadal, habitual en las sesiones de trabajo del segundo equipo del Castellón y del juvenil A. De hecho, él ha sido el encargado de transmitir un mensaje de calma y normalidad a los futbolistas tras el movimiento que se ha producido en el banquillo del primer equipo.

Vía: El Periódico de Mediterráneo