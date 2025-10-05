DIRECTO I Racing de Santander - Málaga CF

Contamos en directo el partido entre el Málaga CF y el Racing de Santander, que se enfrentan esta tarde (18.30 horas)en El Sardinero con la urgencia de ganar. Ambos pasan por un momento parecido en cuanto a resultados, pero el mejor inicio de los cántabros les hace estar más desahogados en la tabla. Los de Sergio Pellicer acumulan tres derrotas consecutivas (Huesca, Cádiz y Burgos) y solo 1 punto de los últimos 12 posibles (empate frente al Granada en casa), lo que le ha llevado a la zona media baja de la tabla con 8 puntos. La distancias todavía son cortas y un triunfo les impulsaría de nueva hasta una zona cerca a la del play off, pero otro mal resultado le acercaría peligrosamente a la zona roja. Los de José Alberto López, por su parte, solo han logrado 1 punto en las últimas tres jornadas y sus dos últimas derrotas, ante la Cultural Leonesa y el Andorra, ambas en El Sardinero, han generado también críticas por Santander.

Vía: La Opinión de Málaga