Directo: Málaga CF - SD Eibar

Vuelve la competición oficial para el Málaga CF. La Rosaleda se vuelve a vestir de gala para el estreno del equipo blanquiazul en LaLiga Hypermotion 2025/26 frente al Eibar. Desde la portería a la punta de ataque hay diferentes alternativas para el estreno liguero, aunque hay otras posiciones en las que los inquilinos en la alineación titular parecen estar más claros.

Los de Sergio Pellicer reciben a un siempre combativo Eibar, que será la primera prueba real de este 'nuevo' equipo que tan buenas sensaciones ha dejado durante la pretemporada. Ahora llega la hora de la verdad. También será el primero de los tres choques ligueros de este mes de agosto, en el que el Málaga CF disputará sus dos primeros encuentros en condición de local.