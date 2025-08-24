Directo: Málaga CF - Real Sociedad B

El Málaga CF quiere la primera victoria de la temporada contra la Real Sociedad B (21.30 horas/LaLiga TV). Ese es el reto más importante para cerrar el primer doblete del curso oficial en La Rosaleda. Después del empate contra la SD Eibar (1-1), el termómetro de la ilusión parece haber bajado algunos grados, pero esto no deja de ser una carrera de fondo y este equipo promete hacer disfrutar.

Habrá que tener todas las alarmas encendidas porque es uno de esos partidos ‘trampa’. La Real Sociedad B es uno de los cuatro recién ascendidos, que además ha optado por mantener al bloque que viene de Primera RFEF casi al completo, pero la realidad es que ya tienen tres puntos muy valiosos en su casillero después de ganarle en la primera jornada al Real Zaragoza (1-0).