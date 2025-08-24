DIRECTO I Málaga CF - Real Sociedad B

Después del regreso del verde y morado a la segunda equipación, de la grave lesión de Luismi, de un límite salarial agotado que impide buscarle de forma natural un sustituto y de la confirmación de una campaña de abonos histórica... ¡al fin llega el fútbol! Ha sido una semana muy frenética, con la vista puesta en un mercado de fichajes complejo, pero la realidad devuelve foco al césped. El Málaga CF quiere la primera victoria de la temporada contra la Real Sociedad B (21.30 horas/LaLiga TV).