DIRECTO I Málaga CF - Real Sociedad B
El equipo blanquiazul busca abrir hoy (21.30 horas/LaLiga TV) el casillero de victorias contra el Sanse después de una semana en la que Luismi, su grave lesión y el complejo mercado han sido protagonistas
Después del regreso del verde y morado a la segunda equipación, de la grave lesión de Luismi, de un límite salarial agotado que impide buscarle de forma natural un sustituto y de la confirmación de una campaña de abonos histórica... ¡al fin llega el fútbol! Ha sido una semana muy frenética, con la vista puesta en un mercado de fichajes complejo, pero la realidad devuelve foco al césped. El Málaga CF quiere la primera victoria de la temporada contra la Real Sociedad B (21.30 horas/LaLiga TV).
