Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En directo: Málaga CF - Granada CF

El Málaga CF se enfrenta al Real Sociedad B en el Estadio de la Rosaleda

El Málaga CF se enfrenta al Real Sociedad B en el Estadio de la Rosaleda / Gregorio Marrero

La Opinión

Primer derbi del curso con la ilusión por todos los rincones contra un Granada CF que llega con urgencias, en blanco en lo que se refiere a puntos y en un estado de crisis absoluta.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas