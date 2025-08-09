En directo: Málaga CF 3-1 Real Betis

Un doblete de Larrubia y un gol de Chupete pusieron el 3-0 en el marcador, una ventaja que redujo el Cucho Hernández al filo del minuto 80 y su gol supuso el 3-1 definitivo que permite al Málaga levantar su 35º Trofeo Costal del Sol.

La previa

El Málaga CF recibe esta tarde al Real Betis Balompié de Isco y Pellegrini en La Rosaleda para la disputa este sábado del XXXV Trofeo Costa del Sol, en la que es la última prueba de la pretemporada de los pupilos de Sergio Pellicer. El punto y final a un verano de notables movimientos en el mercado de fichajes y que ha elevado la ilusión de cara al inicio de LaLiga Hypermotion 2025/26.

Un rival de Primera División es el que pondrá a prueba al conjunto blanquiazul. El equipo hispalense cierra así una lista que también componen el Antequera CF, la UD Almería, el Al-Wakrah catarí y el Oxford como equipos que han preparado a los de Martiricos para llegar a punto al sábado 16 de agosto frente al Eibar en La Rosaleda (19.30 horas, siempre y cuando las temperaturas lo permitan).