En directo: Huesca - Málaga CF

El Málaga CF juega en la tarde de hoy un partido de máxima dificultad. Por el escenario, por el rival y por la delicada situación en cuanto a lesionados con la que debe afrontar este sábado, a partir de las 18.30 horas, su visita a la SD Huesca en El Alcoraz, un estadio en el que nunca ha ganado. Los de Sergio Pellicer llegan bien en la clasificación e invictos tras cuatro jornadas.