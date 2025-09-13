En directo: Huesca - Málaga CF
Los de Pellicer se enfrentan a un conjunto al que no ha ganado en ninguna de sus cuatro visitas a El Alcoraz. Ni siquiera han marcado un solo gol
La Opinión
El Málaga CF juega en la tarde de hoy un partido de máxima dificultad. Por el escenario, por el rival y por la delicada situación en cuanto a lesionados con la que debe afrontar este sábado, a partir de las 18.30 horas, su visita a la SD Huesca en El Alcoraz, un estadio en el que nunca ha ganado. Los de Sergio Pellicer llegan bien en la clasificación e invictos tras cuatro jornadas.
