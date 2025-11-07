El dineral que ingresará el Atlético de Madrid tras su acuerdo con la Fórmula 1

Fue hace unas jornadas cuando se supo que Madring, el nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid, ha cerrado una alianza con el Riyadh Air Metropolitano de cara al Gran Premio de España del próximo curso, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026 por primera vez en suelo madrileño.

IFEMA, organizador del GP, anunció que el acuerdo con el Atlético de Madrid se extenderá durante cinco años, y que el conjunto colchonero se convertirá en el Local Event Supporter del Gran Premio. El objetivo es convertir el fin de semana de carreras en tres jornadas llenas de actividades para los visitantes. El broche de oro será el concierto principal del evento, que se celebrará en el estadio rojiblanco el sábado 12 de septiembre.

Por otro lado, el comunicado compartido por el Atlético también prometía transporte entre el estadio y el trazado, que se encuentra a menos de 10 minutos en coche. "Desde aquí se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito urbano, permitiendo que miles de fans vivan el ambiente de la Fórmula 1 a toda velocidad en un entorno emblemático de la ciudad", explicaba la carta a los aficionados.

Como no podía ser de otra forma, no solo llega la F1 al Metropolitano, sino que el Metropolitano también estará presente en las carreras. El Atlético tendrá su propia zona de 'hospitality'', ubicada en una de las mejores zonas del trazado. "En ese espacio ofrecerán nuestros socios, colaboradores y clientes corporativos una experiencia única, en un entorno inspirado en nuestro estilo y en nuestra identidad rojiblanca, donde el deporte, la emoción y la hospitalidad se combinarán para vivir la Fórmula 1 desde una perspectiva diferente", explicaba el club en su web.

Gran ingreso económico

Mucho se ha hablado y especulado en los últimos meses sobre la cantidad de dinero que puede mover un evento así en Madrid. El fin de semana estará financiado en su totalidad con la aportación de empresas privadas, y el impacto en Madrid supondrá de alrededor de 500 millones de euros anuales durante 10 años.

Pero no solo supondrá un gran impacto para la capital, sino también para el Atlético. Según reveló Motorsport, el club capitaneado por Enrique Cerezo obtendrá unos 25 millones por año de beneficios, lo que supondrá 100 millones de ingresos en total. Sin duda, un buen negocio para el club colchonero, que además de acoger el fin de semana de Fórmula 1 también acoge una gran cantidad de conciertos a lo largo del año, como la 'mini' residencia que llevará a cabo el puertorriqueño Bad Bunny entre el 30 de mayo y el 15 de junio de 2026.