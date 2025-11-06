Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Dinamo Zagreb-Celta, en directo: sigue los partidos de Europa League y Conference League hoy, en vivo

El Celta abre la jornada del jueves con Real Betis y Rayo Vallecano esperando su turno por la noche

Los jugadores del Celta celebran su primer gol, obra de Iago Aspas, durante el partido ante el Niza

Los jugadores del Celta celebran su primer gol, obra de Iago Aspas, durante el partido ante el Niza / EFE

Joel Delgado Sánchez

Vive en SPORT la cuarta jornada de la Europa League y la tercera de la Conference League en directo.

Resultados de la Europa League

Utrecht 0 - 0 Porto

Estrella Roja 0 - 0 Lille

Dinamo Zagreb 0 - 0 Celta

Salzburgo 0 - 0 Go Ahead Eagles

Basilea 0 - 0 FCSB

Midtjylland 0 - 0 Celtic

Niza 0 - 0 Friburgo

Sturm Graz 0 - 0 Nottingham Forest

Malmö 0 - 0 Panathinaikos

