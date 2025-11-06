En Directo
EUROPA LEAGUE
Dinamo Zagreb-Celta, en directo: sigue los partidos de Europa League y Conference League hoy, en vivo
El Celta abre la jornada del jueves con Real Betis y Rayo Vallecano esperando su turno por la noche
Vive en SPORT la cuarta jornada de la Europa League y la tercera de la Conference League en directo.
Resultados de la Europa League
Utrecht 0 - 0 Porto
Estrella Roja 0 - 0 Lille
Dinamo Zagreb 0 - 0 Celta
Salzburgo 0 - 0 Go Ahead Eagles
Basilea 0 - 0 FCSB
Midtjylland 0 - 0 Celtic
Niza 0 - 0 Friburgo
Sturm Graz 0 - 0 Nottingham Forest
Malmö 0 - 0 Panathinaikos
DINAMO ZAGREB (0) - CELTA (3) | MINUTO 55'
El partido se ha estabilizado y ahora son los locales son los que tienen la posesión en campo del Celta
DINAMO ZAGREB (0) - CELTA (3) | MINUTO 52'
La ha tenido Bryan tras un buen pase de Aspas, pero el árbitro señala fuera de juego
DINAMO ZAGREB (0) - CELTA (3) | MINUTO 51'
En apuros Villar, tras un mal pase de la defensa viguense
DINAMO ZAGREB (0) - CELTA (3) | MINUTO 50'
Agarrón de la defensa del Zagreb a Durán, pero al árbitro se le olvida pitar
DINAMO ZAGREB (0) - CELTA (3) | MINUTO 48'
Presión intensa ahora de los locales en el saque de puerta de Iván Villar. Los locales no bajan los brazos y buscan el primer gool
UTRECHT (1) - PORTO (0)
Goooool del Utrecht, gooooool de Miguel Rodríguez en el minuto 48!!! 1-0 ganan los locales
DINAMO ZAGREB (0) - CELTA (3) | MINUTO 46'
La pone El Abdellaoui, pero Bryan Zaragoza no consigue bjar la pelota
DINAMO ZAGREB (0) - CELTA (3) | MINUTO 45'
Arrancaaaa la segubnda parteee, balón para el Zagreb
DINAMO ZAGREB (0) - CELTA (3) | MINUTO 45'
Saltan ambos equipos al terrreno de juego.
EUROPA LEAGUE
Llegamos al descanso en esta jornada 4 de Europa League. Aquí una actualización de los marcadores:
UTRECHT (0) - PORTO (0)
ESTRELLA ROJA (0) - LILLE (0)
DINAMO ZAGREB (0) - CELTA (3)
SALZBURGO (0) - GO AHEAD EAGLES (0)
BASILEA (1) - FCSB (0)
MIDTJYLLAND (3) - CELTIC (0)
NIZA (1) - FRIBURGO (3)
STURM GRAZ (0) - NOTTINHGAM FOREST (0)
MALMÖ (0) - PANATHINAIKOS (0)
