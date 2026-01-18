Dimitri Payet, acusado de maltratador y abusador por una examante en Brasil: "Me torturó durante 12 horas"

Nuevas acusaciones de maltrato contra el veterano futbolista ex del West Ham o Marsella, entre otros clubes, Dimitri Payet. En esta ocasión ha sido una examante del francés quien ha levantado la voz y ha denunciado que sufrió torturas, durante la etapa en Brasil del jugador, según apunta el medio británico 'The Sun'.

La denunciante, cuyo nombre es Larissa Ferrari y es abogada e 'influencer' con más de 290.000 seguidores en Instagram, apunta que conoció al futbolista en 2023 por Instagram y que durante una primera época fue "dulce", pero que más tarde se convirtió en una persona agria que la menospreciaba.

Por eso, impuso una denuncia ante la policía brasileña con fecha de abril de 2024, donde aseguraba que había sido "agredida por Dimitri Payet, dejándole marcas en el cuerpo, y sufrió violencia moral, psicológica y sexual, además de física", motivo por el cual pidió protección a las autoridades.

Según la joven, Payet le obligó a hacer actos degradantes y usó "juegos mentales" para impedir que pudiera alejarse de él, incluso considerando el suicido, apunta el rotativo.

Dimitri Payet durante un encuentro con el Olympique de Marsella. / ·

"Me pedía pruebas de amor que consistían en humillaciones. Grabé videos en los que bebía mi orina, tomaba agua del inodoro y lamía el suelo", apuntaba, además de apuntar que le "empujaba" y "pisoteaba". En este sentido, 'The Sun' asegura que la examante del extremo le acusa de haberla sometido a 12 horas de "tortura psicológica".

Entre otras consecuencias, recoge que llegó a dejarle moratones después de tener sexo y que la castigaba para controlar sus movimientos, incluso afirmando que tenía vínculos con la mafia.

Larissa Ferrari junto a Dimitri Payet en su etapa en Brasil. / The Sun

Además, le llamaba "inútil" y se vanagloriaba de haberse acostado con cientos de mujeres. También apunta que llegó a dejarla embarazada, pero que sufrió un aborto espontáneo.

Ante las declaraciones de Larissa, Payet ha desmentido todas y cada una de las acusaciones, que quedaron registradas en el país carioca, hogar del futbolista en su etapa en el Vasco da Gama, entre 2023 y 2025. La exestrella de la Premier se encuentra sin equipo desde julio de 2025 al finalizar su contrato con los camisas negras.