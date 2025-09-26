El dilema de Iván Ania: continuidad a corto plazo de Iker Álvarez o confianza para Carlos Marín

El Córdoba CF encara un momento clave de la temporada con un debate inesperado bajo palos, o que no lo es tanto, tras el último par de semanas. Con solo cinco puntos de 18 posibles y situado en la zona roja de la tabla, el equipo de Iván Ania necesita certezas en todas sus líneas, y quizá ninguna pese tanto como la de la portería. Y es que la estabilidad en ese puesto, símbolo de seguridad para cualquier proyecto, se ha visto sacudida tras un relevo que abre más preguntas que respuestas...

En ese sentido, la sacudida llegó en el último duelo casero ante el Racing de Santander (2-2). Por primera vez desde la campaña 2021-2022, Carlos Marín, guardián indiscutible en El Arcángel durante más de cuatro años, se quedó fuera del once por decisión técnica -siempre que no saltó de inicio fue por lesión, sanción o por haber cubierto previamente los objetivos del campeonto-. En su lugar entró el debutante Iker Álvarez, y el andorrano no desaprovechó la oportunidad: varias paradas de mérito, seguridad en cada intervención y un poso de serenidad que dio oxígeno a una defensa demasiado castigada en este inicio de campeonato.

Progresión o confianza

Ese giro, sin embargo, no llega exento de matices. El «13» fue uno de los pilares de la permanencia del curso pasado, decisivo en tramos clave y, a grandes rasgos, una referencia a nivel de afición y vestuario, hasta el punto de haberse hecho con el brazalete de capitán en la presente temporada, su quinta como blanquiverde. Su arranque actual, con cinco partidos y nueve tantos encajados, eso sí, ha sido más dubitativo de lo esperado, y de ahí que el técnico asturiano viera necesario un toque de atención. El relevo tiene tanto de premio al buen momento de Álvarez como de aviso para un Marín que, por primera vez, ha sentido que la portería ya no tiene dueño fijo.

No obstante, la historia se complica con el conocido ‘virus FIFA’. Salvo sorpresa, el meta andorrano recibirá la llamada del combinado nacional, dirigido por su padre, Koldo Álvarez, para los choques clasificatorios rumbo al Mundial de Estadios Unidos del próximo año frente a Letonia (10 de octubre) y Serbia (14 de octubre). Eso significa que el Córdoba CF perderá a su nuevo guardameta titular en la octava jornada, cuando recibirá a la Cultural Leonesa en El Arcángel. Y ahí, de nuevo, será Marín quien tenga que dar un paso al frente.

«Decidiremos en cada partido lo que consideremos mejor para el equipo. Depende del rival, de la confianza y de la forma. Cuando el club fichó a Iker sabía que en las ventanas internacionales iba a perderlo», explicó Ania en la previa, antes de lanzar una reflexión sobre la necesidad de que la Segunda también se detenga en fechas FIFA: «No solo somos nosotros los perjudicados, hay muchos más equipos. El año pasado el Almería, en el partido más importante, se quedó sin Luis Suárez. Hay que buscar una solución».

Una dualidad clara

El panorama, en definitiva, coloca a los blanquiverdes ante un dilema un tanto complejo. El internacional del Principado, por su parte, ha irrumpido con fuerza, aunque su progresión sufrirá un parón inevitable por los compromisos con su selección. El contraste lo pone el almeriense, que mantiene avales para dar la vuelta al debate, si bien necesita reencontrarse con su mejor versión para volver al arco. Y en la recámara aparece Alejandro Arévalo, meta del filial, llamado a ser escudero ocasional en cuanto las circunstancias lo requieran.

