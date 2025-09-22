El dilema de Hidalgo para sustituir a Mella en el Deportivo: Luismi, Stoichkov o ajustar el esquema

El Deportivo tendrá que defender el liderato que conquistó este fin de semana con la certeza de que Antonio Hidalgo tendrá que hacer cambios en el once titular que goleó en Mendizorroza al Mirandés y el Riazor al Huesca. La marcha de David Mella para disputar el Mundial sub 20, después de mostrar su mejor versión con doblete incluido ante el conjunto oscense, pone al conjunto blanquiazul ante el reto de mantener la dinámica pese a perder a una de sus piezas fundamentales. Hay mimbres, hay variantes e Hidalgo, que ya mostró cintura para adaptar sus esquemas, tendrá que echar mano de los múltiples recursos del banquillo para suplir la ausencia temporal del de Espasande.

Las piezas

«Hidalgo tiene un buen cuchillo, pero lo utiliza para cortar la carne, no el hueso», comenta José Ángel Salgado, Peli, que se muestra contento con la forma en la que el entrenador del Deportivo está utilizando todas las herramientas que tiene a su disposición en la plantilla. El abanico de posibilidades para sustituir a David Mella es muy amplio, tanto como los registros que quiera emplear el técnico de Canovelles. Sin embargo, la lógica induce a cambiar lo menos posible un once titular que cuenta sus partidos por goleadas. «Tiene jugadores para seguir manteniendo esta estructura, siempre con algún aspecto diferenciador», confía Salgado.

«En el puesto de Mella podríamos ver más a Luismi», propone como opción preferencial. Con el gaditano en el carril, un rol que ya ha desempeñado en algún tramo esta temporada, el resto de piezas se moverían para hacerle hueco a la novedad en la alineación. «Si se recupera Gragera, podría desenvolverse en el medio del campo con Villares y Soriano ganaría altura», explica Peli. Si el centrocampista asturiano no se recupera para la visita de este sábado (18.30 horas) al Eibar, confiaría ese rol a Charlie Patiño.

Los roles

En este cambio de cromos habría, también, un ajuste de los roles por las características de cada futbolista. «Soriano puede dar una movilidad similar a la de Luismi, aunque con características distintas. No sería tan fijador, sino un filtrador de pases», expone José Ángel Salgado. De la misma manera, es consciente de que las virtudes de Luismi no pueden sustituir exactamente las de Mella, aunque sí ofrecer otras variantes para hacer daño al rival. «Mella supera más con la capacidad de aparecer, y no estar, y Luismi lo hace con acciones de uno contra uno con balón», añade. Peli confía en que Hidalgo podrá mantener la estructura adecuada y agregarle los matices de cada jugador.

Oportunidad para Stoichkov

Manu Sánchez huye del pesimismo por la ausencia de Mella en las próximas semanas y cree que Hidalgo tiene más razones para seguir con el sistema que ha funcionado en estos últimos compromisos. Aunque coincide al señalar a Luismi como su opción preferida para ocupar el carril diestro, pone sobre la mesa otros nombres. «Si Hidalgo está contento el rendimiento de Luismi por dentro, podría probar con otros como Stoichkov», sugiere el exentrenador del Dépor Abanca. Apunta, también, a Rubén López, que el curso pasado se adaptó al rol de lateral en el Barça B. «Puede depender del rival, si quieres a un jugador más posicional, tienes a Stoichkov o a Luismi. Si buscas más recorrido y trabajo, podría funcionar Rubén o, incluso, Herrera», añade.

Para José Ángel Salgado, la posibilidad de introducir a Stoichkov en el once es una tercera vía, aunque exigiría un cambio más profundo en el juego ofensivo. «Se desenvuelve mejor de segundo punta o partiendo desde el perfil izquierdo. Tendría que buscar menos elaboración y más verticalidad a través del balón», señala.

Dos arietes

Manu Sánchez también propone variar ligeramente el esquema asimétrico para incorporar a los dos delanteros en la alineación, Mulattieri y Eddahchouri. También le resultaría interesante tener a Stoichkov como segundo punta y a Luismi en el costado. «Es un bendito problema tener que escoger entre muchos muy buenos. La ventaja es que esta situación de Mella ocurre en un momento en el que el equipo funciona como un bloque. Cambiar simplemente cromos, aunque el funcionamiento sea diferente, no tiene por qué afectar al rendimiento del equipo», valora Sánchez.

A falta de que los entrenamientos aclaren la elección de Hidalgo, las puertas abiertas a la titularidad elevan la competencia y la implicación de jugadores que aspiran a ganarse el puesto y asentarse en el once: «Hidalgo no se casa con nadie ni muere con sus ideas. Es una oportunidad para muchos futbolistas, como el propio Stoichkov, Rubén o el propio Herrera». Todos enchufados para mantener el ritmo de un Dépor que, por el momento, vuela en Segunda.

