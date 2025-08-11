El dilema del Deportivo con los cedidos: alta competencia o minutos fuera

La línea recta no siempre es el camino más rápido entre dos puntos, aunque en el caso del Deportivo, las curvas tampoco parecen acelerar el paso de la cantera al primer equipo. El club apostó en los últimos mercados por buscar cesiones en Primera RFEF para sus referentes del Fabril o que no tenían hueco en Segunda. Sin embargo, los préstamos apenas les han servido para ganarse un hueco en el proyecto de esta temporada. El club sube el listón con la ambición de dar un paso al frente y luchar por posiciones más altas en Segunda. En ese camino, la dificultad se incrementa para los regresados, que se encuentran con otros perfiles por los que la entidad quiere apostar. Luis Chacón está a punto de marcharse otra vez cedido a la Cultural Leonesa y el club busca otra aventura de un año para Diego Gómez y Martín Ochoa. Rubén López, que el curso pasado jugó en el Barça B, es el único que entra en los planes de Antonio Hidalgo, al menos, para el arranque de la liga.

Luis Chacón no es canterano, pero formó parte de la estrategia de ceder a jugadores a Primera RFEF. Llegó al Dépor en julio del año pasado y, apenas un mes más tarde, tuvo que hacer las maletas para marcharse cedido a la Cultural Leonesa en Primera RFEF. Poco más se le pudo pedir al mediapunta de Pontedeume en las filas del conjunto leonés. Firmó 12 goles y 5 asistencias en 35 partidos, fue titular indiscutible y destacó como unza pieza fundamental de un equipo que consiguió el ascenso directo a Segunda.

Este verano disfrutó de su segunda oportunidad en Abegondo, pero tampoco vestirá de blanquiazul, condicionado por la elevada exigencia en su puesto y la nula garantía de minutos. «Es un futbolista de nuestro agrado, pero tiene una competencia alta», señaló la semana pasada Hidalgo, tras evaluar su rendimiento en la gira inglesa. Comparte zona con Yeremay, Soriano, Mella y Luismi. Además, Cristian Herrera le adelantó en la lista. Su futuro inmediato pasa por otra cesión en León.

Diego Gómez se asentó parcialmente la pasada temporada. Rindió a buen nivel en el Arenteiro en la primera vuelta y el club lo repescó en enero tras la marcha de Lucas Pérez. El ourensano heredó el dorsal 7, amplió su contrato hasta 2030 y fue la opción preferida de Óscar Gilsanz para relevar a Mella, pero no terminó de asentarse. Ha tenido una participación irregular este verano y apunta a una nueva cesión. En una situación similar está Martín Ochoa. No brilló en el Lugo y tampoco será uno de los nueves de Antonio Hidalgo. A pesar de sus cifras, Bouldini sigue por delante de él en el escalafón. La semana pasada jugó con el Fabril ante el Racing de Ferrol mientras el primer equipo se medía al Oviedo.

Rubén es la excepción

Rubén López es el único de los cedidos del año pasado que no se ha quedado sin sitio en el Deportivo. Bajó a Segunda RFEF con el Barça B la campaña pasada, pero, de momento, tiene hueco en el plantel de Hidalgo. Jugó en todos los amistosos de la pretemporada y el técnico reconoció su «energía». Por el momento ya ha superado en minutos a Denis Genreau, cuyo futuro apunta a estar lejos de Riazor. Sin embargo, el canterano parte con un rol secundario y no está descartado que salga.

El curso pasado también se marcharon cedidos jugadores de otro perfil como Iano (Arenteiro), Davo y Alcaina (Real Murcia). Los tres salieron este verano y juegan, ahora, en el Penafiel. Tampoco funcionaron los préstamos de fabrilistas como Mario Nájera (UD Logroñés), Brais Suárez (Calahorra) o Quique Teijo (Ourense CF). Ninguno tiró la puerta del primer equipo abajo.

El club no cambia de estrategia. Kevin se fue al Cartagena y Jairo, recontratado, al Racing de Ferrol, donde le acompaña el fabrilista Álvaro Mardones. Los tres aspiran a romper la tendencia y lograr que el camino largo sea, también, el más rápido hacia el primer equipo del Deportivo.