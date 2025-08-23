El difícil reto de ganar sin Luismi

El Málaga CF inicia este domingo un largo periplo de partidos donde no estará Luismi. El centrocampista, operado satisfactoriamente este jueves de varias roturas maxilofaciales, se alejará varios meses de los terrenos de juego y es una mala noticia para Sergio Pellicer por muchos motivos. Porque pierde a uno de sus principales bastiones y porque el curso pasado dejó un balance de 1 victoria en los 12 encuentros ligueros en los que el gaditano no pisó el césped.

El mercado de fichajes no ha conseguido quitarle a Luismi la vitola de jugador imprescindible. No hay en la plantilla un jugador de sus características ni de su perfil. Izan Merino comparte algunas similitudes y ahora es uno de los grandes responsables de sostener la sala de máquinas. Ahora, ante la Real Sociedad B, los blanquiazules comienzan un nuevo camino en el que los resultados deben ser otros muy distintos a los del año pasado.

Solo una victoria sin Luismi

El centrocampista se quedó sin jugar en 12 partidos en Segunda División, 10 de ellos sin ser convocado por lesión o por acumulación de tarjetas y los otros dos se corresponden con varias suplencias al principio y al final. El Málaga CF apenas consiguió convertir uno de ellos en victoria. Fue aquel sufrido 0-1 contra el Cartagena, con gol de Roko Baturina en el último minuto del descuento, para conseguir tres puntos fundamentales y así acabar con una racha de malos resultados.

A partir de ahí, el equipo acumuló unos registros que, además de coincidir algunos con los peores momentos de la temporada, también demuestran la dependencia que tuvo la plantilla del pasado curso en torno a la figura de Luismi: Racing de Ferrol (2-2), Mirandés (1-1), Cádiz (2-2 y 0-2), Real Oviedo (0-0), Levante (4-2), Huesca (1-0), SD Eibar (2-2) y Burgos (2-2). Mucho menos hay que olvidar aquel descalabro en Copa del Rey contra el Marbella FC (3-2) en el que tampoco pudo participar.

Un pilar para Pellicer

Ha cambiado la temporada, pero no la importancia del gaditano sobre el césped: "Para mí Luismi es un eje principal y se lo dije el año pasado, me faltó regularidad, también por sus problemas físicos. Es un perfil que no tenemos, hace mejor a Izan. Simplemente, la lesión que ha tenido, es el espíritu competitivo. Mete la cabeza donde haga falta. Tiene el talento para hacer mejores a sus compañeros", reconoció Pellicer en la rueda de prensa tras el empate contra la SD Eibar.

Lo que sí puede tomar un nuevo rumbo es la racha de victorias. La Real Sociedad B visita este domingo La Rosaleda, a partir de las 21.30 horas. Es cierto que viene de dar la gran sorpresa de la jornada inaugural después de ganar al Zaragoza (1-0), pero también este Málaga CF parece tener más recursos que el anterior para responder a los problemas que se la han presentado con la baja de uno de sus jugadores más insustituibles.

Primera prueba sin Luismi

Para la primera prueba faltan horas y Pellicer ha ampliado el abanico de posibles recambios. A los ya conocidos Izan Merino, Carlos Dotor, Dani Lorenzo o Juanpe, el técnico blanquiazul desveló este viernes que también ha probado en los entrenamientos con Álex Pastor y Einar Galilea. Habrá que ver cómo se resuelve porque la experiencia ya dice que ha sido bastante difícil ganar.