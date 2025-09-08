Los diez mensajes clave de la entrevista a Bob Voulgaris

Bob Voulgaris, custodio del CD Castellón, ha analizado para Mediterráneo el mercado de fichajes que concluyó el pasado 1 de septiembre y que fue uno de los más movidos para la entidad de la capital de la Plana, a tiempo que ha hablado sin tapujos del actual momento del equipo, que todavía no conoce la victoria en la temporada 2025/26.

Estas son las diez frases más llamativas de la entrevista completa, que puedes leerla en este enlace.

1.El mercado de fichajes:

"Creo que nuestro equipo está más equilibrado y fuerte que la temporada pasada. A los nuevos jugadores les llevará tiempo adaptarse a nuestro sistema, y los unos a los otros entre ellos, pero estoy muy contento con cómo ha ido el mercado de verano. Logramos un equilibrio entre incorporar jugadores que nos ayuden a ganar desde el principio y traer jóvenes talentos sobre los que seguir construyendo. Esa combinación me da confianza tanto para el presente como para el futuro".

2.La renovación de Calatrava:

"El mayor reto fue dejar claro que, cuando dijimos que Cala no se iría por menos de su cláusula de rescisión, no era una pose ni un farol. Era un hecho. Al mismo tiempo, era importante que se diera cuenta de que yo era consciente de que es un jugador joven que sueña con jugar en LaLiga. Al final, creo que logramos un buen equilibrio entre proteger los intereses del club y recompensar a Calatrava por ser una parte tan importante de nuestro proyecto. Estoy muy contento de haberlo convencido para que se quedara e incluso ampliara su contrato un año más".

3.El fichaje de Lucas Pérez:

"Al contrario de lo que se ha publicado, hemos hablado con Lucas Pérez varias veces. Es una posibilidad, pero al final tiene muchas opciones. Hemos presentado argumentos convincentes y una oferta sólida, y si decide venir, estaríamos encantados. Como saben, soy su fan desde hace mucho tiempo y le he expresado públicamente mi admiración desde que regresó al Deportivo".

4.El papel de Jakobsen y De Nipoti:

"Ambos son muy rápidos y fuertes con el balón; ofensivamente, aportan muchas cualidades que nos faltan. Ambos destacaban en nuestro modelo y estamos muy contentos de tenerlos jugando con nosotros".

5.La marcha de Gonzalo Pastor:

"No quería jugar en nuestro filial ni ir cedido a un club de Primera RFEF, y yo no creía que fuera aún lo suficientemente bueno como para tener minutos en nuestra plantilla actual. Es difícil sacarle el máximo partido a un futbolista que no juega; es un jugador joven con muchísimo potencial y necesita muchos minutos para crecer".

6.El traspaso de Flakus:

"Es un gran profesional que trabaja duro y siempre está intentando crecer como jugador y como persona. Lo admiro de verdad. Al final, nuestra evaluación sobre él probablemente fue diferente a la del Real Murcia, y creímos que al club le convenía reinvertir la cantidad en jugadores que considerábamos más adecuados para nuestro sistema. Espero sinceramente que David tenga una gran carrera y que incluso nos haga quedar mal por haberlo vendido por 500.000 euros. Eso me alegraría por él. Pero al final, tuvimos que tomar una decisión difícil, y estoy muy contento de que el club haya podido reinvertir ese dinero en el fichaje de Adam (Jakobsen)".

7.El inicio de temporada:

"Lo que nos falta ahora mismo es cohesión y un enfoque más agresivo por parte de algunos de nuestros defensas. Necesitamos que nuestros defensas den un paso al frente con confianza y lleguen al área, y lo mismo ocurre con nuestro mediocampo. Es un proceso y una adaptación para ellos, pero ya vimos claras mejoras en el partido contra el Zaragoza.

Otra cosa que nos falta es el pase final al área. Escuché a algunos aficionados quejarse de nuestro delantero después del último partido (la entrevista se realizó en la previa a la visita del Castellón a Córdoba), pero estuvo tres o cuatro veces libre para ocasiones rápidas de gol. En cambio, perdimos el balón o hicimos disparos que no son parte de nuestro ADN. Es un proceso. Todos estamos trabajando duro y adaptándonos. Algunos jugadores son nuevos, otros tienen roles nuevos, y quizás algunos se están esforzando demasiado. Pero veo progreso".

8.La presión de la afición:

"Siempre me preocupa y me sorprende la impaciencia y la inestabilidad mental de algunos de nuestros aficionados. Pero es más una preocupación pasajera que urgente (ríe). Estoy tranquilo y soy optimista, entre otras razones, porque esta temporada veo trabajar al cuerpo técnico con la máxima la dedicación posible, y con el mismo compromiso con el club que me exijo yo mismo. Me gustaría que nuestros aficionados compartieran esta confianza".

9.El balance de la plantilla:

"Nuestros fichajes reflejan la identidad que queremos construir como club. Todos los jugadores que incorporamos son trabajadores, tienen un gran carácter y están comprometidos con el equipo por encima de todo. Buscamos jugadores que no solo tengan talento, sino que también estén dispuestos a sacrificarse por el equipo, presionar con agresividad y adaptarse a nuestro estilo. El objetivo es tener una plantilla que compita con intensidad, juegue con valentía y represente a Castellón con orgullo. Esa identidad se construye tanto en las habilidades como en el carácter".

10.El objetivo del club:

"Lo que estamos haciendo es construir un equipo equilibrado que compita colectivamente y, al mismo tiempo, desarrolle jugadores que puedan crecer en nuestro sistema y ascender a clubs más grandes. Ese es el modelo. La gente necesita acostumbrarse".