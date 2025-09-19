Diez expedientes y más de 50.000 euros en multas: el Córdoba CF pide respeto en El Arcángel

El Córdoba CF ha levantado la voz hacia su propia afición tras encadenar un nuevo capítulo de sanciones disciplinarias. La entidad blanquiverde acumula ya más de 50.000 euros en multas derivadas de diez expedientes abiertos la pasada temporada por cánticos ofensivos en El Arcángel, y en el presente curso el problema vuelve a repetirse: tanto el duelo inaugural ante la UD Las Palmas como el más reciente frente al Castellón han recibido, igualmente, el expediente correspondiente por este motivo.

En un escrito difundido a través de sus canales oficiales, el club blanquiverde subraya la necesidad de erradicar este tipo de conductas. «El Córdoba Club de Fútbol quiere dirigirse a vosotros para recordar la importancia de mantener siempre un ambiente de respeto y deportividad en nuestro estadio», apunta el comunicado, en el que se advierte de que «los cánticos ofensivos e insultantes no solo van en contra de los valores que representa nuestro club, sino que además pueden acarrear graves consecuencias: cierre de gradas, sanciones económicas e incluso la identificación y penalización individual de quienes los realicen».

Tres tipos de cánticos sancionables

Según se detalla, en base a la normativa del Comité de Disciplina de la RFEF, los cánticos susceptibles de expediente se dividen en tres categorías: insultos a clubes rivales, insultos a personas implicadas en el partido (árbitros, jugadores, entrenadores, etc.) y aquellos que inciten directamente a la violencia. Para combatirlos, la entidad ha anunciado que pondrá en marcha protocolos de identificación en colaboración con LaLiga.

«Anima con respeto. Juntos somos más fuertes», concluye el comunicado, con un llamamiento a la afición para reconducir la situación, con el próximo cruce frente al Racing de Santander en El Arcángel, este domingo (21.00 horas), a la vuelta de la esquina.

Vía: Diario Córdoba