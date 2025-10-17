La dieta paleolítica de Marcos Llorente, cenas a las 17:30 en invierno y otras rutinas: "Elimino los ultraprocesados y los cereales"

Marcos Llorente ha sido el gran protagonista a nivel mediático durante el parón de selecciones. El futbolista del Atlético de Madrid ha sido cuestionado por sus declaraciones en referencia a las gafas amarillas o rojas que utiliza para estar en interiores. Una rutina que sigue Marcos Llorente durante su día a día, para evitar la luz artificial y cuidar su vista.

El futbolista, de 30 años, tiene una rutina muy peculiar: "Me levanto a las 8 y me voy a la calle, espero a que amanezca y estoy un rato allí. Luego me subo a la habitación y me preparo mi café. Termino con 2-3 cucharadas de mantequilla, lo remuevo y ese es el café de mi día a día", decía. "Durante el día no pongo la luz, o porque estoy en el jardín o si entro, dentro en la cocina o voy al salón para cualquier cosa, a través de las ventanas entra la luz y no tengo la necesidad de apretar ninguna luz. Cuando se va el sol, esta es la luz que tengo por toda la casa. Esta lámpara lo que hace es meter ese infrarrojo dentro de la habitación donde tengas encendida la lámpara y hace que sea más similar a la luz que hay fuera de tu casa", aseguraba el futbolista.

Aunque esta creencia no tiene base científica, lo que sí que es cierto es que Marcos Llorente es un jugador que se cuida mucho. Es un auténtico profesional fuera de los terrenos de juego y tiene en cuenta cada detalle para mejorar su salud mental y física. Como buen futbolista, cuida su alimentación. Es un aspecto muy importante para que la carrera de un jugador se desarrolle de la forma más óptima posible.

Una dieta de hace 2,5 millones de años

En más de una ocasión, el lateral-centrocampista ha afirmado que sigue lo que se llama "dieta paleolítica", o "paleo", que imita la alimentación de los cazadores-recolectores del Paleolítico, centrándose en alimentos no procesados como carnes magras, pescado, huevos, frutas, verduras, frutos secos y semillas. Esta dieta excluye productos de la agricultura y la industria, como cereales, legumbres, lácteos, azúcar, y aceites refinados. Por lo que hace a la bebida, la recomendada, lógicamente es el agua, además de infusiones naturales y caldo de huesos.

"Es un estilo de vida, una forma de vivir. Con eso viviré y con eso moriré. Lo hago por salud, no por el fútbol. Tengo claro que cuando acabe mi carrera me seguiré cuidando igual o más que ahora. En esta dieta, eliminas todos los ultraprocesados y también los cereales. Todo lo que sea pasta, pan trigo, arroz, lácticos... todo fuera. Tomo de todo: carne, pescado, huevos, verdura... de hidratos como patata, boniato, yuca...", explicó.

La dieta paleolítica de Marcos Llorente / SPORT.es

Comidas solamente con la luz del día

El centrocampista del Atlético de Madrid también ha asegurado que solo come cuando es de día: "Desayuno, como y ceno siempre que haya luz natural. En invierno ceno a las 17:30, en verano un poco más tarde, antes de que anochezca".

Llorente además, se expone a la luz independientemente de la temperatura que haga. En este sentido, como ha desvelado él mismo y como se le ha podido ver en publicaciones en sus redes sociales, sale cada mañana a pasear a sus perros sin camiseta, sea verano o invierno.