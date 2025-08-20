Diego Barri | El timón por el que insistió el CD Castellón

Diego Barri, centrocampista del CD Castellón, ha comparecido este miércoles en la sala de prensa del SkyFi Castalia. El salmantino, que el mes que viene cumple 30 años, redebutó el sábado en Segunda, categoría que conoció con el Albacete en su juventud.

Barri, fijo en los planes de Johan Plat, ha analizado el partido inaugural en Santander, su llegada al Castellón y su regreso a la categoría de plata, además de subrayar las ganas de jugar ante su nueva afición, el viernes a las 21.30 horas contra el Real Valladolid.

Primeras semanas como albinegro

"Estoy muy contento, en general. Solo tengo buenas palabras para el club y la ciudad. Me he sentido súper cómodo desde que llegué y además los trabajadores del club y los compañeros que llevaban más tiempo han hecho mucho para que los nuevos tengamos una buena adaptación".

El rol en el equipo y qué le pide Johan Plat

"Estoy súper cómodo. Es mi posicion ideal, donde creo que mejor me desenvuelvo, de 6, de mediocentro defensivo. (Plat) Me pide estabilidad. Ya sabemos que el estilo de juego muy ofensivo y tiene que haber jugadores pendientes de cortar los ataques, de dar estabilidad, de dar continuidad al juego. Ser el eje que equilibre y que mueva el balón de un lado a otro. Sin balón, dar más consistencia y tratar de evitar las transiciones del equipo contrario".

¿Qué destacarías de tus compañeros en la medular?

"Ronaldo aún no ha podido debutar, pero seguro que nos da un nivel alto y otras variantes. Son todos jugadores con muchas piernas, capaces de hacer muchos kilómetros y físicamente muy fuertes y capaces de desenvolverse bien. Gonzalo tiene mucha calidad, Gere es capaz de repetir esfuerzos, Marco tiene fuerza... Destacaría que son todos muy completos, con un versatilidad muy grande que hace que el mister pueda elegir, tenga opciones de garantías. La competencia es alta y eso va a sumar y mejorar al equipo".

¿Qué os faltó en Santander? ¿Cómo viste al equipo?

"Da rabia porque fueron detalles de centímetros que cayeron del lado contrario. Es una sensación agridulce porque no fuimos capaces de plasmar lo que somos, sobre todo en la primera parte, lo que veníamos haciendo en pretemporada. Quizá puede afectar que fuera el primer partido, en un estadio como El Sardinero, se adelantan muy pronto... En el segundo tiempo cuando nos soltamos un poco estuvimos cerca, fuimos superiores en muchos momentos. Es la línea a seguir".

¿Qué esperas del Valladolid? ¿Y de la temporada?

"Espero un partido muy complicado. Es uno de los mejores equipos de la categoría, con grandísimos jugadores. En la primera jornada ganó con solvencia y será duro, pero nosotros también tenemos nuestras armas, sabemos lo que tenemos que hacer, y además con la ayuda de nuestra gente".

"Cara a la temporada, lo primero es lograr la cifra de 50 puntos, lo más importante. A partir de ahí, no nos ponemos límites".

Ganas de conocer Castalia

"Aluciné en Santander (con la afición).No me esperaba tal cantidad de gente. Fue para nosotros una grata sorpresa. Ya me habían hablado muy bien de la afición y del ambiente de Castalia. Es increíble, los abonos agotados, los desplazamientos... Es una pasada. Nos debemos a la afición y tengo muchísimas ganas de poder estrenarme en Castalia".

Retorno a Segunda División

"En lo personal, estoy muy orgulloso de todo el trabajo que me ha hecho volver al fútbol profesional. No es fácil. La primera oportunidad, en Albacete, me llegó quizá muy pronto, muy joven... me quedó mal sabor de boca de no dar el rendimiento que quería, pero he sido capaz de reponerme y demostrar que soy válido para esta categoría. Tengo muchas ganas, quiero aprovechar la oportunidad".

¿Por qué elegiste firmar por el Castellón?

"Ya el verano pasado hubo algun contacto, la posibilidad de venir. Durante la temporada vi muchos partidos y me gustó mucho la propuesta. Luego pude hablar con Ramón (Soria, del área de reclutamiento) y el míster, y enseguida me hicieron ver que encajaba en el estilo de juego. Ha sido un cúmulo de cosas. También el proyecto que está creando Bob (Voulgaris) es súper atractivo para los futbolistas. Por todo ello, lo tuve claro".