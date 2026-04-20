Maradona Jr. entrega a Broncano la 10 del Nápoles y repasa la figura de su padre en su visita a La Resistencia

La entrevista arrancó con un gesto que marcó el tono de toda la conversación. Diego Armando Maradona Jr. llegó a La Resistencia con un obsequio muy especial: la camiseta del Nápoles con el número 10 y el nombre "David", un guiño directo al presentador. Al entregársela, dejó claro que no se trataba de una prenda cualquiera: "Es un manto sagrado, no es una camiseta", dijo, recordando que en Nápoles nadie vuelve a usar ese dorsal porque lo llevó "el más grande".

Explicó que, aunque en el fútbol no es habitual retirar números, en Nápoles era una decisión inevitable: "Si no retiraban la camiseta de él, ¿qué camiseta retiraban?".

Messi, Pelé y la comparación eterna

En la entrevista, Maradona Jr. habló sobre quién considera el heredero futbolístico de su padre. Su respuesta fue tan clara como contundente: "De los seres humanos, Messi es el uno. Pero el otro no era un ser humano".

Recordó que ni Pelé ni Messi han visto retirado su dorsal en sus clubes o selecciones, algo que subraya la singularidad del caso Maradona en Nápoles.

Una vida intensa que sigue generando debate

Maradona Jr. repasó la trayectoria de su padre sin esquivar los episodios polémicos. Defendió que Diego "se hizo cargo de sus errores" y que vivió con una intensidad irrepetible: "Si nos sumamos todos los que estamos acá, no disfrutamos como él".

También sostuvo que a su padre "le robaron dos mundiales, el del 90 y el del 94", mencionando el penal contra Alemania y la expulsión en Estados Unidos, que él interpreta dentro de un contexto político.

Crecer siendo Maradona: una presencia que nunca se apaga

Nacido en 1986, año del Mundial y del primer Scudetto del Napoli, Maradona Jr. explicó que su vida siempre estuvo marcada por la figura de su padre.

Contó que en Nápoles la presencia de Diego sigue en cada mural, en cada pizzería, en cada calle, y que eso mezcla orgullo con cierta imposibilidad de desconectar: "Doblo una calle y ahí está él", confesó.

El capitán de sus días más felices

Entre los recuerdos más íntimos, relató cómo su padre contaba el gol del siglo con una naturalidad sorprendente: "Parecía que te estabas tomando un envase de agua", le dijo una vez, fascinado por la facilidad con la que describía una jugada histórica.

Para Maradona Jr., su padre sigue ocupando un lugar emocional único: "Era el capitán de mis días más felices", afirmó, emocionando al público.

Un legado que permanece vivo

Maradona Jr. insistió en que la grandeza de su padre trasciende el fútbol y continúa presente en la memoria colectiva. Recordó que siempre le decía: "Sos más diez afuera de la cancha que adentro", convencido de que la dimensión humana de Diego era incluso mayor que la deportiva.

Su paso por La Resistencia dejó claro que el mito no se desvanece: sigue latiendo en Nápoles, en el fútbol y en la vida de su hijo.