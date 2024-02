Dick Schreuder, el neerlandés que revoluciona Castellón

El Castellón está viviendo una temporada de dulce. 17 victorias, tan solo un empate y tres derrotas, en los 21 partidos disputados hasta la fecha. En el recuerdo de la hinchada blanquinegra y más veterana queda aquel año, 1991, en el que los castellonenses firmarían su sentencia en Primera División. Desde entonces ha tenido que luchar entre Segunda y Tercera y es ahora cuando parece que el equipo está remontando e invita a ser optimista de cara al futuro.

De hecho, en lo que va de curso es el equipo con mejores números de la categoría: 49 goles a favor, por los 19 que ha encajado. El tipo de fútbol que propone el equipo se basa en la verticalidad y un sinfín de ocasiones generadas a partir de una propuesta meramente ofensiva. El técnico Dick Schreuder opta normalmente por situar a tres centrales y dos carrileros con proyección más bien de extremos.

Otro punto que no es para que pase desapercibido es la voracidad goleadora y parte de culpa la tienen Jesús de Miguel y Haris Medunjanin. A sus 27 años, de Miguel (15 goles) encabeza la clasificación de máximos goleadores de la categoría, con el azulgrana Pau Víctor cerca (11 goles); mientras que las cifras de Medunjanin no son menos malas (8 goles).

Castellón - Osasuna / EFE

Castalia, el fortín inexpugnable

En el último partido ante el Antequera (4-1) también sería importante el defensor Manu Sánchez, que lleva siete goles. Su dinámica en Castalia lo postula como un equipo invencible, habiendo ganado los once partidos como local y anotado 34 goles. A pesar de ello, en una entrevista concedida al ‘Periódico Mediterráneo’, Schreuder recuerda la dificultad de esta Liga: “Creo que por detrás vienen otros equipos fuertes, así que no se trata solo del Ibiza. Va a ser una temporada larga y difícil”.

La afición se ha volcado como nunca y prueba de ello son la cantidad de socios que ha conseguido en la presente temporada. De hecho, el Castellón se encuentra en el podio de los equipos de Primera RFEF con mayor número de abonados. El RC Deportivo de La Coruña encabeza el registro (26.112), seguido del Málaga (16.000) y el Castellón en tercer lugar (13.183).

Entrenador nuevo, inicio complicado

Si bien ahora el equipo va ‘viento en popa’, la llegada de Schreuder no fue todo fácil y las dudas eran una evidencia, al ser un entrenador extranjero que no conocía la Liga. La pretemporada no dejó buenos resultados y esto hizo que los aficionados tuvieran más dudas que certezas sobre el futuro del equipo. Juanfran de la Osa, periodista del ‘Periódico Mediterráneo’ explica que en verano se hizo un trabajo de concienciación muy importante para mentalizar a los jugadores y los aficionados. Asimismo, la reacción y mejora del equipo es excelsa y esto permite que los ‘orelluts’ se encuentren liderando la clasificación.

Dick Schreuder, uno de los entrenadores revelación de Primera RFEF / Twitter CD Castellón

Proyecto a medio plazo y confianza absoluta

Según ha podido saber SPORT, a través de fuentes del club, el equipo es consciente de que no hay nada hecho, con el Ibiza pisándole los talones a dos puntos y sin descartar a Málaga ni Córdoba de la carrera por el ascenso directo. Además, también dejan patente que el proyecto pasa por mirar en el horizonte de la Primera División en unos cinco-seis años. Situación que sería toda una novedad, sobre todo, para los más jóvenes que han crecido con su club entre Segunda B y Tercera.

Para ello, hace falta que se cumpla el primer requisito: ascender a la categoría de plata, a base de “pequeños pasos para afianzar el proyecto con paciencia”, según el club. También apuntan a Schreuder como el gran artífice del éxito que se vive en Castalia y el hecho de apostar por un juego vertical y diferencial, que se asemeja al Girona de Míchel o el Liverpool de Jürgen Klopp.

Dick Schreuder, en un entrenamiento del Castellón / Twitter CD Castellón

Todo ello bajo la batuta de entrenadores de la talla de Johan Cruyff o Louis Van Gaal, como compatriotas referentes para el técnico neerlandés. Mantener el resultado para Schreuder significa “ir a por el próximo gol para aumentar la ventaja. Este año se fallan ocasiones, pero se generan más que nunca. Si se quieren marcar cuatro goles es más fácil si generas ocho”, exponen fuentes del club.

Con ocho jugadores como base del curso pasado, el club ha hecho una serie de fichajes para acabar de dar ese salto de calidad que le permita soñar con cotas más altas que las de las últimas temporadas. Mientras tanto, viendo la línea ascendente que lleva el equipo, en el horizonte se vislumbra, por qué no, un derbi Castellón-Villarreal en Primera División, que en unas temporadas quizás es una realidad.