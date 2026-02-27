FC Barcelona
Díaz De Mera arbitrará el Barcelona-Villarreal
El Barça tiene un balance de cinco victorias y dos derrotas bajo la dirección del castellano-manchego
EFE/Jordi Gil
El árbitro del Comité de Castilla-La Mancha Isidro Díaz de Mera dirigirá este sábado el partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Villarreal (16.15 horas), en el que el andaluz Mario Melero estará al frente del VAR.
Esta será la octava vez que Díaz de Mera pita al Barça con un balance de cinco victorias y dos derrotas. El último partido fue la semifinal de la Supercopa de España de esta temporada ante el Athletic en Arabia que se saldó con un contundente 5-0. En la Liga se estrenará esta campaña.
Según las designaciones anunciadas por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF), el catalán Víctor García arbitrará el Rayo Vallecano-Athletic Club (14.00h), con Rubén Ávalos en el VAR; el riojano Miguel Sesma pitará el Mallorca-Real Sociedad (18.30h), con Jorge Figueroa en el VAR, y el riojano César Soto dirigirá el Oviedo-Atlético de Madrid (21.00h), con Juan Luis Pulido en el VAR.
Los árbitros de los partidos de la jornada 28 en LaLiga Hypermotion son los siguientes:
Zaragoza-Burgos(21.00h)
Árbitro: Alejandro Morilla (C. Navarro)
VAR: Luis Mario Milla
Valladolid-Huesca(18.30h)
Árbitro: Andrés Fuentes (C. Valenciano )
VAR: José Antonio López
Granada-Málaga (18.30h)
Árbitro: Germán Cid (C. Castilla-León)
VAR: Valentín Pizarro
Castellón-Racing de Santander (21.00h)
Árbitro: Salvador Lax (C. Murciano)
VAR: David Gálvez.
