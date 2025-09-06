La diablura de Dani Gómez, el debut de Akouokou y el Real Zaragoza que no arranca

En el fútbol, los goles siempre han sido amores y, cuando la necesidad aprieta, también buenas razones, haya detrás de ellos argumentos sólidos o una densa neblina que, por el momento, permite ver poco de lo que debería verse para convertir el pesimismo latente en el ambiente en brotes verdes para ir creando una atmósfera más optimista de manera fundada. Ante el Valladolid, un tanto de Dani Gómez abrió la puerta a la esperanza y el camino hacia el primer triunfo de la temporada en el minuto 60. Ciento veinte segundos después, otro gol, esta vez de Meseguer en el área contraria, la cerró de golpe. La de Dani Gómez había sido una acción de pillo: el delantero blanquillo le robó la cartera a David Torres, el último defensor visitante, ejecutó un buen recorte en el área y fusiló a Guilherme.

El Real Zaragoza no había empezado bien la Liga: un punto de nueve posibles era un mal balance. En esas tres primeras jornadas, el equipo había acusado una manifiesta falta de puntería y una visible incapacidad para convertir las ocasiones en goles, había pecado de fragilidad defensiva y mental ante las primeras adversidades frente al Andorra y de miedo y exceso de conservadurismo en Castellón, donde Gabi optó por guardar la viña después de las primeras dos derrotas.

En la cuarta, la de este sábado, el Real Zaragoza tampoco ganó. La primera parte fue terrorífica. El infortunio de Radovanovic, que quedó aturdido tras un choque cabeza con cabeza con Juric, propició el debut de Paul Akouokou sin apenas haber entrenado desde su llegada y poco como debe hacerlo un jugador profesional durante todo el verano. El partido estuvo lleno de interrupciones, de golpes, balones descontrolados y juego aturullado. No hubo casi nada que salvar, solo la rapidez de reacción y la contundencia de Saidu, que volvió a ser central a los siete minutos con el percance de Radovanovic. Había comenzado de centrocampista.

Antes del empate contra el Valladolid, el contexto había sido particular por la demora de la SAD en cerrar la plantilla esperando buenas oportunidades el 1 de septiembre. Con la Liga en juego, el mercado de verano seguía abierto y la plantilla sin rematar, pendiente de la firma de varias piezas capitales para el resto de la temporada, al menos según el rol que la SAD les ha asignado. Con la temporada empezada llegó Insua, que debutó en Castalia y cuenta con vitola de titular en el centro de la defensa. Ante el Valladolid estuvo serio. Posteriormente Akouokou, Andrada, Kodro y Aguirregabiria, contratados de golpe el último hábil de la ventana de fichajes.

El Real Zaragoza de las tres primeras jornadas no fue el Real Zaragoza real sino un equipo inacabado, lo cual evidentemente no justifica los errores cometidos que condujeron a sumar solo un punto de nueve. Este sábado se estrenaron ya dos de los cuatro últimos refuerzos: Akouokou y Kodro, que entró al campo tras el 1-1. Es pronto para juzgarlos. Mientras discurre el tiempo para poder hacerlo, el Real Zaragoza sigue desengrasado, dejándose puntos y no arranca.

Una vez completada la plantilla, tanto Txema Indias como Gabi Fernández mostraron su felicidad por el trabajo realizado, una sensación de satisfacción que comparte la propiedad de la SAD. El director deportivo habló de una muy buena plantilla y el técnico, de sentirse muy contento con lo que tiene entre manos, con jugadores de mucho nivel con los que hacer un equipo competitivo, creciendo a través de la rivalidad interna. Reclamó el modo unión a la ciudad y a la afición, consciente de ese estado de desánimo colectivo que citábamos anteriormente. De momento, los resultados, dos puntos de doce posibles, no ayudan en nada. Tampoco el nivel de juego, realmente bajo.