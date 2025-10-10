El día que Vlachodimos, portero del Sevilla, fue indultado gracias al Papa Francisco

El fútbol tiene historias curiosas. En más de una ocasión hemos visto una relación entre el fútbol y entidades, que van más allá de lo tradicional. Por ejemplo, con el Vaticano. El Papa Francisco, que en paz descanse, mostró su pasión por el deporte en más de una ocasión, el uso del fútbol como herramienta para promover valores y acercarse a los jóvenes, y la existencia de estructuras de fútbol dentro de la propia Ciudad del Vaticano.

Pero quién diría que el Papa tuviese algo que ver con el hombre que le complicó la vida al FC Barcelona el pasado fin de semana: Oddiseas Vlachodimos, guardameta del Sevilla y ex portero del Nottingham Forest y, sobre todo, del Benfica.

Un exceso de euforia en el derbi

Nos remontamos al 21 de octubre de 2022. Hace 3 años, el guardameta griego residía en las filas del conjunto portugués. Esa fecha, viajó a Do Dragao para visitar a su máximo oponente, el Porto. Era un derbi caliente y tras el solitario gol de Rafa Silva, que le daba la victoria al propio Benfica, Vlachodimos estalló de eufória. Quizá demasiado, porque sus palabras al terminar el encuentro, tuvieron un destino sorprendente.

Al grito de "Estos muchachos son un equipo de mierda", se expuso a una sanción. Las cámaras de B Play estuvieron presentes para captar el documental 'Eu amo o Benfica'. En la producción final saldría, además de la fiesta de las ‘Águilas’, el insulto pronunciado por el cancerbero heleno dirigido a los ‘Dragones' salió a la luz.

El Papa salvó a Oddiseas

Sin embargo, pese a que se exponía a una sanción de hasta 4 partidos por el Consejo de Disciplina de la FPF, anunció que esquivará el castigo amparándose en la Ley nº 38-A/2023, de 2 de agosto. Dicha ley estipulaba el perdón de las sanciones por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que tuvo lugar entre el 1 y el 6 de agosto en Lisboa y a la que, además de millones de jóvenes de todo el mundo, asistió Francisco I.

Eso sí, el castigo fue dirigido hacia el club. El Benfica no corrió la misma suerte y fue sancionado con una multa de 16.320 euros por “lesión al honor y reputación de los órganos de una estructura deportiva y de sus integrantes”.