El día que Rubiales se lio a puñetazos en un amistoso

Luis Rubiales ha sido el gran protagonista de las últimas semanas por el juicio celebrado en su contra tras el beso a Jenni Hermoso. El expresidente de la RFEF nunca se ha caracterizado por mostrar un perfil bajo de cara al público. Todo lo contrario. Sus actos o gestos durante la Copa del Mundo de 2023 así lo demuestran. Pero incluso antes, cuando Rubiales todavía vestía la camiseta de jugador, ya era un habitual en el centro de las polémicas.

De hecho, el pasado 23 de febrero se cumplieron 20 años de una de las imágenes más polémicas de Rubiales durante su etapa como futbolista. El que fuera lateral izquierdo del Levante se vio envuelto en una batalla campal en un partido amistoso.

El defensa del Levante Luis Rubiales, durante su etapa como futbolista / EFE

Todo sucedió en la campaña 04/05. Luis Rubiales formaba parte de la plantilla de la entidad valenciana. Era su segundo año en el conjunto granota, donde llegó procedente del Xerez CD y militó un total de cinco temporadas. Pues bien, el Levante programó un amistoso contra un equipo ruso, el Krylia Sovetov, que terminaría con una pelea a puños con el exdirigente como protagonista.

Una entrada y un empujón lo originaron todo

El equipo de Orriols, entonces entrenado por Bernd Schuster, jugaba contra un club de la Premier League de Rusia. Durante el encuentro, fue el propio Luis Rubiales quien inició una batalla que finalizó a puñetazos entre futbolistas de ambos equipos. El expresidente de la Federación empujó a un rival tras recibir una dura entrada y el jugador ruso le devolvió el empujón, a lo que Luis Rubiales respondió con un puñetazo en la cabeza.

A partir de ahí se desencadenó una pelea con los miembros del equipo ruso atacando a Rubiales, hasta que sus compañeros del Levante trataron de tranquilizarlos y poner paz. Una vez calmadas las aguas, apareció Bernd Schuster para volverla a liar. El entrenador alemán entró al terreno de juego y, en dirección a un jugador ruso, realizó un gesto amenazante antes de intentar encarase con él.

Mientras, Edwin Congo, Alexis Suárez, Ettien o Sergio García observaron la escena sin dar crédito y entraron al campo para poner paz. El partido, sorprendentemente, pudo reanudarse tras la pelea, con victoria para los rusos. Luis Rubiales, en declaraciones que recogió 'Mediotiempo', aseguraría tras el encuentro que "siento lo que ha ocurrido, no quería golpear a un compañero. No soy violento, pero si me coge bien me parte la pierna. Tenía el pie apoyado. Si me llega a dar en la rodilla me la parte. Me enseñaron que si hay una pelea hay que dar primero. Es muy feo lo que ha ocurrido, no debe servir para nada".