El día que Jonathan Soriano anotó un 'hat-trick' después de asistir al nacimiento de su hija

Jonathan Soriano (El Pont de Vilomara i Rocafort, 24/9/1985), vivió un suceso surrealista el 20 de abril de 2013, durante su etapa como jugador del Salzburg austríaco. El exfutbolista pasó por el pódcast 'Montiliving' para recordar una anécdota que nunca olvidará.

Era un sábado por la mañana cuando su mujer, Cristina, se puso de parto. El Salzburg jugaba en casa a las 18:30 ante el Wolfsberger AC. "Pensé: me da tiempo, ya era el tercero de mi mujer, así que iba a ser rápido. Pero no salía. Le ayudaron con líquidos intravenosos para acelerar el proceso, pero no surtía efecto".

"Era la hora de comer y el entrenador no paraba de llamarme, insistiendo en que pronto empezaba la charla y quería saber si contaba conmigo. 'Si, y tanto, tranquilo', le dije. Hasta que vi que ni de broma llegaba ni a la media parte", explica Soriano.

"La niña finalmente nació. En ese momento ya estábamos todos en la planta, incluida la familia de mi mujer. Todo tranquilo, todo en su sitio, todo perfecto. Entonces pensé: '¿Y ahora que hago?'. Entendedme, me hacía ilusión tener a la niña, pero ya tenía dos más. Ya sabes lo que es un bebé. Es muy bonito ser padre, pero tampoco os flipéis", dice entre risas.

Jonathan Soriano disputando un balón / TOLGA BOZOGLU / EFE

"Llegué al partido e íbamos 2-2. Salí al inicio de la segunda parte y acabamos 6-2. Marqué tres goles y fue mi primer hat-trick con el Salzburg". Dedicó los tantos a la recién nacida, Abril, con el gesto del chupete. Después del partido volvió a la clínica para cerrar un día inolvidable.

A lo largo de su carrera, Soriano se ganó fama de delantero letal y ejemplo de resiliencia tras superar sus primeras lesiones. Empezó en la cantera del Espanyol, pasando por clubes como Almería o Albacete antes de incorporarse al filial del Barça, donde empezó a destacar como goleador, con los 32 tantos que firmó en Segunda División en la temporada 2020/11.

En 2012 fichó por el Red Bull Salzburg, donde vivió su etapa más brillante, conquistando títulos y convirtiéndose en el máximo anotador de la historia del club, con 172 goles en 202 partidos. Después jugó en el Beijing Guoan de China, el Al-Hilal de Arabia Saudí, y regresó a España para vestir las camisetas del Girona y el Castellón antes de retirarse.