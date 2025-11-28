El día que Eder Sarabia frenó en seco a Bordalás en redes sociales para defender al Barça: "El tiki-taka nunca existió"

Es evidente que el estilo de juego de Eder Sarabia es totalmente opuesto al de José Bordalás. Aunque existe el conocido refrán de que "los polos opuestos se atraen", no parece aplicarse a la relación entre ambos técnicos, al menos en el pasado. De hecho, tuvieron un desencuentro en X, antes conocido como Twitter, a raíz del famoso debate sobre el "tiki-taka".

Toda la polémica surgió cuando Bordalás compareció en rueda de prensa el 12 de agosto de 2023, en la previa del partido contra el Barça, donde destacó que "el 'tiki-taka' famoso pasó a la historia", ya que el conjunto culé, a las órdenes de Xavi Hernández, era "un equipo capaz de ser vertical, defender con bloque bajo, presionarte arriba; se adaptó al fútbol moderno".

Las declaraciones del técnico de Getafe no pasaron desapercibidas, y Eder Sarabia no se mordió la lengua en X. El técnico empezó dejando claro que "querido Bordalás, el 'tiki-taka' nunca existió".

El entrenador de Bilbao aseguró que este término solo "fue una manera de querer desprestigiar y simplificar una forma de jugar a fútbol que muchos no eran capaces de entender". Además expresó que "todavía hay muchos equipos que juegan de esa forma, lo hacen muy bien y ganan".

Querido Bordalás, el tiki-taka nunca existió. Solo fue una manera de querer desprestigiar y simplificar una forma de jugar a fútbol que muchos no eran capaces de entender.

Por cierto, todavía hay muchos equipos que juegan de esa forma, lo hacen muy bien y ganan. https://t.co/s0AHKzuPxg — Eder Sarabia (@edersa10) August 12, 2023

Después de este ‘pique’ en redes sociales, ambos entrenadores volverán a verse las caras en un partido oficial. El Elche, con la moral por las nubes tras su gran inicio de campeonato, visitará el Coliseum con el objetivo de conseguir sus tres primeros puntos lejos del Martínez Valero y mantener su dinámica ascendente.

En rueda de prensa, Sarabia habló sobre Bordalás y el estilo de juego que propone a su equipo: "Todos los que estamos en este fútbol hemos dejado ya el debate tonto sobre el modelo que te lleva cada uno a su trinchera y no era positivo. Todos aprendemos de todos y como decía Bordalás, hacemos cosas de ellos y ellos de nosotros".

Asimismo reconoció que "Bordalás saca rendimiento, puntos, le adora su afición... Hay tantas cosas positivas que tiene mucho mérito todo lo que hace".

José Bordalás, en el partido contra el Mallorca / CATI CLADERA

Bordalás quiere imponer su estilo

En cambio, el Getafe quiere reencontrarse con la victoria para engancharse de nuevo a los puestos de Europa League, pero son consientes de que no será nada fácil conseguir los tres puntos. No cabe duda de que el partido promete, ya que la lucha de estilos no puede ser más diferente. Bordalás o Sarabia, solo puede quedar uno.