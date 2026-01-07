FÚTBOL
El día que Diego Costa ignoró la magnitud de la pandemia: "Me tosió en la cara"
Durante un partido de Champions League en plena emergencia sanitaria, el delantero español protagonizó un gesto que terminó provocándole el coronavirus a la periodista Hélène Hendriks
En febrero de 2020, el mundo estaba comenzando a comprender la magnitud del coronavirus. Mientras muchos países, incluidos los Países Bajos, ya habían decretado estrictos confinamientos, algunos deportes todavía congregaban multitudes. Uno de ellos fue el fútbol, con el partido de octavos de final de la Champions League entre Liverpool y Atlético de Madrid en Anfield, un encuentro que terminó con la victoria del Atlético de Madrid por 2-3, con el famoso doblete de Marcos Llorente y el tanto de Morata.
En el minuto 56 de partido, Diego Costa abandonaba el terreno de juego para dar entrada a Marcos Llorente. El brasileño, insatisfecho con el cambio, se vio contrariada durante el resto del encuentro.
Un episodio 'irresponsable' con Diego Costa
Según cuenta Hélène Hendriks, la periodista holandesa estaba allí cubriendo el partido para su país. Seis años más tarde, Hendricks afirma que tuvo una experiencia desagradable junto a uno de los jugadores del Atlético de Madrid. Según relató en el podcast HNM, al finalizar el partido, mientras realizaba las entrevistas postpartido, se enfrentó a un comportamiento desconcertante por parte de Diego Costa.
“Primero tuve a Virgil van Dijk, luego llegó Diego Costa. ¿Saben lo que hizo? Caminó y tosió deliberadamente en la cara de todos los que estábamos allí”, recordó Hendriks. En ese momento, la periodista no llevaba mascarilla y estaba conectada a un cable para transmitir en directo, lo que provocó que la cámara cayera cuando trataba de retroceder. “No sabía qué me había pasado. Me pareció escandaloso”, confesó.
“No me enfado fácilmente, pero me dieron ganas de correr tras él y decirle: ‘¿Qué estás haciendo?’”, relata Hendriks. “Me tosió en la cara”, enfatiza, y aclara que en ese momento no llevaba mascarilla. “Además, estaba conectada a un cable para la transmisión a Países Bajos y caminaba detrás de Diego Costa, así que toda la cámara se cayó. No sabía qué me había pasado. Me pareció indignante”.
El episodio tuvo consecuencias inmediatas. Apenas dos días después, Hendriks dio positivo por COVID-19. “¡Qué idiota! ¡Qué imbécil!”, exclamó, reflejando el enojo que todavía le provoca recordar aquel encuentro.
Sin equipo y alejado del foco mediático
Actualmente, el brasileño, uno de los delanteros más carismáticos y polémicos de los últimos años, sigue envuelto en su silencio. Desde su salida de Gremio en diciembre de 2024, el exjugador del Atlético de Madrid no ha vuelto a disputar un solo minuto oficial ni ha anunciado si piensa retirarse definitivamente.
