El día del cierre del mercado llega este lunes con el Córdoba CF pendiente de reforzarse en tres posiciones

El día del fin del mercado para toda Europa ha llegado, también para el Córdoba CF. Este lunes 1 de septiembre, cuando a las 0.00 horas concluya el día, quedará cerrado el plazo fijado para incorporar jugadores de fútbol. La jornada se presenta intensa por tanto en El Arcángel.

Ya lo avisó el CEO de la entidad cordobesa, Antonio Fernández Monterrubio, cuando dijo que “la última noche la pasaremos cenando pizza”, reconociendo que estarán hasta el 1 de septiembre pendiente de lo que ocurra en cuantos a las entradas y salidas de jugadores se refiere.

El técnico del Córdoba CF, Iván Ania, ha manifestado en las últimas semanas que está contento con su plantilla y que su obligación es ahora sacarle rendimiento. Tras irse Álex Sala al Lecce se reafirmó en su postura. Sin embargo, también reconoció que aceptaría la llegada de algún jugador nuevo, siempre que mejorara lo que ahora tiene a sus órdenes.

Dos fichas disponibles

Para empezar, el club tiene dos fichas disponibles para la primera plantilla. Actualmente cuenta con 24 jugadores profesionales, si bien en la Liga hay dados de alta 23, ya que la licencia de Dani Requena está formalmente con el filial. El límite fijado es de 25 con licencia por la Liga. El club cordobesista estará pendiente de lo que ocurra, especialmente en las posiciones de central, mediocentro y delantero centro.

La defensa

Los continuos problemas físicos de Rubén Alves preocupan en El Arcángel. El jugador llegado del Tenerife sufre a menudo unas molestias que le obligan a parar. Ya ha dicho Ania que no volverá a contar con él hasta que no vea que se encuentra en plenas condiciones de jugar, sobre todo porque en varias ocasiones ha tenido que cambiarlo en pleno partido, perdiendo así uno de las cinco rotaciones de jugadores de que dispone.

Fomeyem es hasta el momento el zaguero que más ha utilizado. El exjugador del Antequera aprueba siempre dentro del campo. Xavi Sintes cumplió el sábado en Valladolid, lo que no hizo Álex Martín en el partido frente a la UD Las Palmas.

El centro del campo

La marcha de Álex Sala ha obligado a que el club se encuentre pendiente de los movimientos que se vayan sucediendo en la posición de mediocentro. Ania ha declarado que tenían prevista esta salida antes de que ocurriera, motivo por el cual llegó al club Dani Requena procedente del Villarreal B. Sin embargo, también asume que ve difícil que se quede disponible un jugador de las características de Sala que por sus exigencias económicas esté al alcance del club.

La delantera

El puesto de delantero resulta obvio que necesita un refuerzo. Sergi Guardiola no acaba de rendir al nivel que el club espera. Pese a ser un fijo en el once desde el inicio de la pretemporada, no acaba de responder. Un gol ha marcado hasta entonces, en el Trofeo Ramón Carranza en un rechace a un disparo de Kevin Medina. En Valladolid dispuso de un balón claro dentro del área que mandó por encima del larguero.

Obolskii le pone lucha y actitud por doquier y fija siempre a defensas. Sin embargo, carece del olfato goleador que requiere jugar en esa posición. Adrián Fuentes ha sido el mejor de los tres puntas hasta el momento. Ante Las Palmas marcó un tanto en los 19 minutos más el descuento de que dispuso, el segundo para él, pues ya marcó otro en la pretemporada. En Valladolid salió en el 52 y su presencia se notó al instante. Peleó con los defensas rivales y dispuso de una ocasión de gol. La jornada del lunes se presenta larga. El teléfono echará humo en todo el país. Habrá trabajo en El Arcángel.