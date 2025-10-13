El día que el Cholo Simeone 'aprobó' el puñetazo que le pegó Romário en 1994: "Fue una piña merecida"

Primeras semanas del año 1994, la liga a mitad de curso y el Sevilla recibía al FC Barcelona de Romário y compañía. Los azulgranas llegaban con una plantilla repleta de grandes nombres internacionales, como Laudrup, Koeman o Stoichkov, mientras que en el conjunto andaluz la mayoría de integrantes eran nacionales, a excepción del delantero croata Davor Suker y el mediocentro Diego Pablo 'Cholo' Simeone.

Puede que el lector de este artículo no recuerde el resultado de aquel encuentro, que por cierto fue de 0 a 0, aunque seguro que le viene a la mente el puñetazo que propinó el genio brasileño a su rival argentino y que le valió la roja directa en el minuto 75, pese a que había salido al terreno de juego en el 60.

Simeone en el Sevilla. / ·

"Bárbaro, muy bien pegado", reconocía el ahora entrenador del Atlético de Madrid en una charla posterior con la prensa acerca del golpe. Años más tarde añadía que no llegó de la nada, sino que "había una razón" por la que el delantero saltó de esa manera.

El rendimiento de Romário en el Barça fue bueno, pero siempre se puso en duda si no habría sido incluso mejor de no haber sido tan propenso a la fiesta y la noche de la Ciudad Condal: "Venía caliente porque le había marcado tres al Real Madrid en la fecha anterior y Cruyff lo manda al banco", recordaba Simeone.

Romário, durante su etapa en el FC Barcelona / SPORT

Al ver que iba a entrar al campo, el 'Cholo' recordaba pedirle a sus compañeros que lo cosieran a patadas con el propio Romário al lado. Más allá de ello, el argentino se pasó "todo el tiempo hablando y se le ocurrió pisarlo en el andar de mitad de la cancha", rememoraba, aunque no le dijo nada al respecto, algo que le pareció raro.

En su lugar, decidió vengarse con un puñetazo a la altura de la mandíbula desde atrás: "De repente, siento que viene uno desde atrás y me da un golpe", describía la acción, "una piña merecida" que tumbó al 'Cholo' como en un KO en boxeo. Acto seguido, el árbitro amonestó al brasileño con la tarjeta roja y días más tarde se disculpaba con la afición culé por lo ocurrido y dejar al equipo con 10.

"Insultó a mi madre y dijo que yo tenía sangre de cucaracha. Lo que diga ahora no me importa ni me extraña: es argentino. Todos dicen lo mismo. Pido perdón, y lo siento por la afición. Cada cuatro años se me cruzan los cables", apuntaba a posteriori. La agresión le valió cuatro partidos de sanción y una señora multa de casi 300.000 pesetas.

De nada sirvieron las excusas del presidente azulgrana, Josep Lluís Núñez, que trataban de defender al jugador diciendo que "fue involuntariuo" y que todo se elevó porque llegó a impactarle, pero que "le podía haber roto un tobillo". Finalmente, el 'Cholo' decidió atacar a Romário dejándolo de llorón: "No me gustan esos personajes que lloran delante de los periodistas, parecen nenas", palabras que hoy serían más denunciables que la propia agresión sobre el césped.