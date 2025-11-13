Detienen a Stefan Milojevic, hijo de un exfutbolista del Mallorca, acusado de narcotráfico

Stefan Milojevic, hijo del exfutbolista serbio Goran Milojevic, quien jugó en el Mallorca entre 1991 y 1995, ha sido detenido por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas, cohecho y pertenencia a organización criminal.

Aunque nació en Brest, Francia, donde su padre jugaba en aquel momento, con apenas tres meses ya llegó a las Baleares. Empezó siguiendo los padres de su padre, incorporándose a la cantera del Mallorca, antes de volver a Serbia, el país de sus padres, para fichar por el Teleoptik de Belgrado.

Desde entonces probó suerte en clubes de Eslovaquia y Escocia, pero acabó dejando el fútbol para dedicarse a las artes marciales, llegando a ser luchador profesional de MMA.

Stefan fue fundador y presidente de la banda neonazi United Tribuns España, recientemente desmantelada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que detuvieron a 13 personas en Mallorca. Entre ellas su abogado, Gonzalo Márquez, acusado de blanquear dinero procedente del narcotráfico.

También fue arrestado el inspector Faustino Nogales, exjefe del Grupo II de Estupefacientes de la Jefatura Superior de las Islas Baleares, investigado desde hace tiempo por colaborar con una organización criminal.

Un juzgado de Palma dirigía las pesquisas desde hace más de un año. Durante la macrooperación se confiscaron 2.500 kilos de hachís, 687 de cocaína, 1,5 millones de euros en efectivo, 16 armas de fuego y centenares de dispositivos electrónicos empleados para burlar a los investigadores.

Según informa 'El Español', "con topos dentro de la policía, 'lapas' de seguimiento a agentes y conexiones con la mafia, la investigación ha tardado dos años en cerrarse".

Milojevic ya había sido detenido en 2020, aunque no ingresó en prisión pese a ser condenado junto a la cúpula de su banda motera, que controlaba el tráfico de drogas en locales de ocio nocturno, fiestas clandestinas y clubes de prostitución de Mallorca, tras el vació que dejaron los 'Ángeles del Infierno' después de su desintegración.

En una conversación telefónica interceptada por la Guardia Civil este verano, Milojevic le decía a Rubio Malo, contacto de la mafia albanesa: "Esto es la Champions League. Aquí no podemos llegar a más. Es la cima".