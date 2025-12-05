FÚTBOL
Detienen tras un accidente con positivo en alcohol al futbolista Aridane Hernández
El defensa habría colisionado contra tres vehículos estacionados y posteriormente habría estrellado su coche. Ya se encuentra en libertad provisional e incluso se ha ejercitado con el Almería
EFE
La Policía Local de Almería ha detenido durante la madrugada de este viernes al futbolista de la UD Almería Aridane Hernández, quien ha dado positivo en las pruebas de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico.
Según han informado fuentes próximas al caso a EFE, el defensa habría colisionado contra tres vehículos estacionados y posteriormente habría estrellado su coche de alta gama en los accesos del residencial en el que tiene su domicilio, en el barrio de la Vega de Acá.
El futbolista, según las mismas fuentes, ya ha quedado en libertad y ha podido entrenar este viernes por la mañana junto al resto de sus compañeros, que preparan el partido que disputarán el sábado en Andorra, de la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermition.
- Iñigo Martínez no volverá al FC Barcelona
- La tentación de Raphinha y un pacto verbal para salir del Barça
- El drama del Wolverhampton, el equipo que mueve Jorge Mendes: 140 millones invertidos, colista y ocho horas sin marcar
- Arteta atemoriza al Arsenal: 'Está bien, iré al Barça...
- Vía libre para el Barça por Schlotterbeck, el central preferido por Flick
- Manu Carreño no se corta y señala las diferencias entre Barça y Real Madrid: 'Hansi Flick impone su idea; en el club blanco mandan los jugadores
- Sergi Altimira: 'Aún soy más culé que bético, pero este club te atrapa y aprendes a quererlo
- Dro empezó a volar: 'Es la primera vez que fue él, si gana confianza le irá muy bien