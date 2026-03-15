Se detiene un partido de la Liga F... ¡Por haber un excremento en el césped!

La colegiada del Alhama CF - Sevilla FC de la Primera División de Fútbol Femenino, Alicia Espinosa Ríos, incluyó en el acta del partido un hecho poco común en el fútbol de primer nivel. La colegiada tuvo que parar el encuentro durante la segunda parte ya que había un excremento sobre el césped del Estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca.

"En el minuto 55 aproximadamente me dirijo al delegado de campo para comunicarle que había una hez en el terreno de juego siendo retirada por un empleado del club. El partido estuvo detenido por este motivo 1 minuto", dice el acta del partido.

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En el plano deportivo, el conjunto visitante venció por 0 a 1 con un gol de Fatoumata Kanteh en la primera parte. Con este resultado, el Sevilla se mantiene en la quina plaza de la Liga F Moeve empatado a puntos con la UD Tenerife, mientras que el Alhama ocupa la penúltima plaza de la tabla de la clasificación con nueve puntos.