Varios detenidos, incluidos futbolistas, en un caso de posible amaño de partidos en Noruega

Varias personas, entre ellas jugadores de la primera división de fútbol de Noruega, han sido detenidas en el marco de un caso de supuesta corrupción y fraude que incluiría amaño de partidos.

Según informó este viernes en su edición digital el diario noruego 'Verdens Gang', que citó fuentes policiales, el miércoles de esta semana siete personas fueron detenidas, de las cuales una de ellas sigue en dependencias de la Policía.

El 'Verdens Gang' indicó que entre esas siete personas las hay que pertenecen al mundo del fútbol noruego, incluidas "más de un jugador" del equipo de fútbol KFUM Oslo, que la pasada campaña terminó en la duodécima posición de la primera división del campeonato liguero.

En la operación policial, además de los arrestos, se practicaron varios registros en varios domicilios.

Karl-Petter Løken, secretario general de la Asociación Noruega de Fútbol (NFF), calificó de "asunto increíblemente triste" el caso en una declaración por escrito transmitida a la agencia 'NTB'.

"El caso muestra que presuntas acciones indeseables e ilegales han sido detectadas", señaló Løken, quien dijo que las autoridades del fútbol noruego aplican una política de "tolerancia cero" con las apuestas de jugadores sobre partidos en los que están implicados.

"En general, la manipulación de partidos es la mayor amenaza para el deporte", agregó.

La NFF ha sido informada por la Policía del caso, que según Løken debe ser investigado por las autoridades. "Después la NFF considerará en un momento dado si hay base para crear un comité disciplinario independiente", añadió.

Según recogió el 'Verdens Gang', el caso que investiga la Policía se produce 14 años después del último escándalo de amaño de partidos que golpeó al fútbol noruego.

Noticias relacionadas

En aquel caso, con ramificaciones en Suecia y que golpeó especialmente a los clubes Follo FK y Asker SK, siete jugadores de fútbol fueron condenados, aunque tres de ellos quedaron absueltos tras recurrir la sentencia.