Destiny adelanta al Betis Deportivo en El Arcángel

El

Córdoba CF

de Iván Ania ultima su itinerario de pretemporada con el Real Betis Deportivo, penúltima prueba antes del arranque de Liga, el 18 de agosto ante el Sporting de Gijón en El Molinón. Los blanquiverdes abordan el cruce con el cuadro dependiente verdiblanco con sensaciones encontradas, después de despachar con buen regusto el cruce ante el propio combinado liderado por Manuel Pellegrini semanas atrás -pese a la derrota-, pero en Oliva caer con claridad frente a Al Arabi catarí, por un contundente 0-3. Y otra prueba inmediata espera a la vuelta de la esquina, este sábado a partir de las 21.45 horas frente al Cádiz en el Trofeo Ramón de Carranza. Por tanto, ante el filial bético y con el cuadro cadista tocará sacar las últimas concluisiones de la puesta a punto. Y después, fuego real.

68'. Gol del Betis Deportivo. Marca Destiny a placer tras una cabalgada de Sander.

66'. Se le marchó desviado el disparo a Theo Zidane tras una jugada personal.

65'. Cambio en las filas del Córdoba CF. Se retira Adri Fuentes y entra en el terreno de juego Kevin Medina.

61'. Primera amarilla del encuentro para Fabián Embalo tras un codazo a Theo Zidane.

60'. A la derecha de Iker Álvarez el disparo de Destiny. Volvió a avisar el Betis Deportivo.

56'. A las manos de Manu el cabezazo de Rubén Alves.

54'. ¡UUUYYY! El intento de chilena de Adri Fuentes...no llegó por poco el madrileño.

50'. ¡UUUUUYY! Arriba el cabezazo de Yanis. Avisó el Betis Deportivo.

46'. Comienza la segunda parte en El Arcángel. Primer balón para los blanquiverdes.