El desorden y el desfile de laterales derechos por el Real Zaragoza

La mala dinámica del Real Zaragoza en las últimas temporadas ha imposibilitado que el equipo aragonés asiente las bases de un proyecto y eso ha provocado que los cambios sobre el césped hayan sido una constante año tras año. En casi ningún puesto ha habido continuidad, pero el lateral derecho es uno de los que se llevan la palma. Desde 2022, por allí han pasado seis jugadores específicos e incluso dos más han jugado allí saliendo de su posición natural.

El baile en el carril diestro comenzó con la grave lesión de Vigaray en 2021. Parecía que ahí tenía el Real Zaragoza un lateral para muchos años, pero una grave lesión en el menisco externo de la rodilla derecha con afectación al cartílago fue para él el principio del fin de su etapa en el equipo aragonés. A pesar de que todavía jugó algún partido tras recuperarse, el club tuvo que pensar en reforzar esa posición, siempre mirando a la cantera porque la Ciudad Deportiva en los últimos años parece una fábrica de laterales derechos.

En la temporada 22-23, el fichaje para cubrir ese hueco fue Fran Gámez. El valenciano disputó un total de 106 partidos oficiales con el Real Zaragoza durante sus tres temporadas en el club (2021-2024). En esos encuentros, anotó 2 goles y repartió 15 asistencias. Muy querido por la afición, Gámez salió contra su voluntad en el verano de 2024 y durante su etapa fue el lateral diestro que más jugó con diferencia.

Cuando no lo hacía Gámez el recurso utilizado por Juan Carlos Carcedo y, sobre todo, Fran Escribá, fue Gaizka Larrazábal, que retrasó en múltiples ocasiones su posición. Además, esa fue la campaña en la que apreció por primera vez en el primer equipo Marcos Luna.

Gámez siguió teniendo la etiqueta de titular el siguiente curso, aunque su situación cambió cuando llegó Víctor Fernández al equipo. Durante la segunda vuelta, no hubo un lateral fijo e incluso el técnico colocó ahí al central Santiago Mouriño (ahora triunfando en el Villarreal) a pesar de no ser su puesto ideal. Además, también tuvo oportunidades un sorprendente fichaje invernal, Akim Zedadka. El marroquí fue titular en siete duelos, aunque su paso por el Real Zaragoza fue algo intrascendente Sumado a todo ello, en la 23-24 también se produjo el debut con el primer equipo de Juan Sebastián.

Vuelta a empezar

Parecía evidente que a Víctor Fernández no le convencía nada de lo que tenía en plantilla para el lateral derecho, así que la revolución para la pasada temporada fue total. Gámez se marchó y el Real Zaragoza, tas su buen año en el Real Unión de Irún, recuperó a Marcos Luna. Justo el camino contrario hizo Juan Sebastián que se fue al Alcorcón en busca de minutos. Pero la gran apuesta blanquilla fue la de Iván Calero, que llegó traspasado del Cartagena tras abonar el club aragonés alrededor de 300.000 euros.

Una declaración de intenciones para intentar acabar con la inestabilidad en el carril diestro. Y aunque Calero comenzó la temporada bien, su nivel, como el del resto del equipo, fue disminuyendo paulatinamente hasta que Luna, que en algunos duelos había jugado como extremo, fue apareciendo cada vez más en las alineaciones.

Pero la llegada de Gabi Fernández volvió a dar un giro de 180 grados al lateral derecho. No convenció al madrileño el rendimiento ni del canterano ni de Calero y colocó ahí, en una sorprendente decisión, a Francho Serrano. Aun con sus lógicas limitaciones, el canterano cumplió en el agónico final de temporada para los aragoneses.

Seguía el Real Zaragoza sin dar la tecla en esa posición. Así que esta temporada, la idea del club era, de nuevo, cambiar por completo el lateral derecho. Para ello, no dudó el Zaragoza en desprenderse de Marcos Luna, rumbo a Almería, también de Borge, que podía jugar ahí, y la idea con Calero, a pesar de que se haya frustrado por el momento su fichaje por la Cultural Leonesa, es la misma. Por el momento, Juan Sebastián tras volver de Alcorcón, está siendo el titular en el puesto y ha cuajado dos buenas actuaciones dentro del desastre generalizado blanquillo. Aunque el objetivo del club es buscarle competencia al canterano una vez se solucione la rocambolesca situación de Calero. De resolverse, será una vuelta a empezar en el lateral derecho zaragocista.