El desorbitante precio de las entradas para la final del Mundial: "No puede ir ni la familia de Mbappé"

El fenómeno del Mundial sigue atrayendo a gente de cada rincón del planeta. El torneo dará el pistoletazo de salida el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, donde, por primera vez, hasta 48 selecciones competirán por la máxima gloria futbolística. Se disputarán un total de 104 partidos, y la gran final será en el MetLife Stadium de Nueva York el 19 de julio.

La expectación es real. Prueba de ello es que la FIFA se encuentra ante la mayor demanda de entradas de su historia. El 11 de diciembre comenzará la tercera fase de venta, con aficionados de más de 200 países que ya han solicitado más de dos millones de localidades.

El máximo organismo del fútbol no quiere repetir lo ocurrido en el Mundial de Clubes del pasado verano, donde muchos estadios presentaban una pobre asistencia y se vieron obligados a bajar drásticamente los precios para incentivar una mayor entrada.

Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino aunciando el partido inaugural del Mundial / Presidencia de México / EFE

La FIFA ha implantado un sistema de venta basado en la "dinámica de precios": las entradas no se ponen a la venta todas a la vez, sino por fases, y su valor sube o baja según la demanda.

Un oyente de 'Tiempo de Juego' contó que había intentado conseguir dos boletos para la final y se quedó incrédulo al ver los precios: solo en gastos de gestión y tasas de reventa ya se iban a 3.500 dólares, mientras que el total por las dos entradas alcanzaba los 27.000.

"27.000 dólares, dos entradas para la final. 27.000. ¿Estás zumbado? Me parecía que ponía 3.000. Te sale un precio de venta y otro de reventa. ¿Cómo puede meter reventa la FIFA? No puede ir ni la familia de Mbappé", comentaba Paco González, aún sin creérselo.