La desbandada imparable de canteranos en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza viene poniendo el grito en el cielo en los últimos tiempos por la salida de jóvenes talentos de la Ciudad Deportiva rumbo a otras canteras, un problema real que no solo está justificado en la fortaleza económica de los rivales zaragocistas, pero también está viviendo una desbandada cuanto menos similar, en este caso autorizada por el propio club, de jugadores que han crecido en sus instalaciones, que se han desarrollado como futbolistas con el escudo del león al pecho y que han llegado al primer equipo, en algunos de ellos triunfando y con más de un centenar de partidos a sus espaldas. No es el caso de Borge, que se quedó en 12, 11 de ellos de Liga, pero que en todo caso es el octavo futbolista formado en la cantera que en poco más de un año ha hecho las maletas, todo un síntoma.

Borge, eso sí, fue renovado en noviembre de 2023 hasta 2027 para firmar como jugador del primer equipo a todos los efectos, después de ser importante para Fran Escribá en el arranque de la 23-24, y ha superado dos lesiones de cruzado (diciembre de 2020 y febrero de 2024) y demostró en su cesión al Arenteiro desde enero (16 partidos) estar totalmente recuperado, pero no ha tenido la oportunidad con Gabi para que el defensa, tras siete años, haya rescindido su contrato (el club prefería una nueva cesión) aumentando esa sensación de orfandad de canteranos en el primer equipo.

La veda la abrió Alejandro Francés con su venta al Girona el 26 de julio de 2024, por 3,5 millones fijos y otro medio más en incentivos, para que en menos de 13 meses le hayan acompañado Iván Azón, traspasado el 3 de febrero al Como 1907 por dos millones más otro medio por rendimiento, Marc Aguado que se marchó al Elche dentro de la operación conjunta que trajo en el pasado mercado invernal a Guti, Carlos Nieto, al que no se le ofreció la renovación al acabar el contrato el 30 de junio, Adrián Liso, una cesión con opción de comprada voluntaria pactada con el Getafe para que pudiera llegar Gabi al banquillo en marzo, Enrique Clemente, sobre el que no se intentó una continuidad en su cesión desde Las Palmas, club al que había llegado en 2022 desde el Zaragoza, y al que ahora ha regresado, Marcos Luna, traspasado al Almería por algo menos de 800.000 euros más incentivos solo unos meses después de su renovación, y el mencionado caso de Borge. Y a ese amplio número ya se le va a añadir en breve Marcos Cuenca, que ha dado el salto al primer equipo por contrato en este verano y que va a salir, en principio cedido, con el Teruel y el Tarazona como mayores candidatos.

El dato deja a las claras el brindis al sol que hizo la nueva propiedad en sus declaraciones desde 2022 en el deseo de que la cantera fuera uno de los pilares del proyecto. Ha sido una base económica, con esos traspasos de Azón, Francés y Luna que han supuesto más de seis millones fijos en ventas en el últimos año, con más de un millón más posible en objetivos, y desde luego a Real Z LLC no le han dolido prendas en dejar por el camino a los canteranos que hayan sido necesarios, por mucho que a su llegada renovara a Francho, Azón y Francés y proclamara el valor de la Academia, como siempre le gusta decir al presidente, Jorge Mas, en sus pocas visitas por Zaragoza.

Aquella Youth League

Francho, capitán, renovado y bandera, Guti, Pau Sans, Juan Sebastián, Marcos Cuenca, a punto de salir, y Luis Carbonell, con un futuro incierto por su lesión, componen la representación actual de la cantera en el primer equipo

Esas renovaciones por tres años se acabaron por volver en contra del club en el manejo de los tiempos y solo Francho Serrano, con un esfuerzo económico importante de la entidad, que lo necesitaba como bandera tras las salidas de otros canteranos ilustres, ha vuelto a renovar, esta vez hasta 2030, algo que en la pasada temporada hicieron Pau Sans, hasta 2029, y a su regreso de su cesión al Alcorcón y por dos años, hasta 2027, Juan Sebastián. Esos tres jugadores y Guti, con vínculo hasta 2026, además de por ahora Marcos Cuenca y del lesionado Luis Carbonell, con un futuro incierto en este caso, componen la cuota ahora mismo de la cantera en el primer equipo.

Borge, desde juveniles en el club, fue uno de los futbolistas destacados del equipo que logró la Liga y la Copa de Campeones en 2019 para el Zaragoza, la última Generación de Oro, la que disputó la UEFA Youth League, la máxima competición continental, en la 19-20 y en la que Francho, Francés y Puche, traspasado a coste cero por esta propiedad de Real Z LLC en 2023 al Arouca luso, eran los capitanes.

Con las recientes salidas de Luna y Borge, que habían alcanzado no sin mucho sufrimiento, un puesto en el primer equipo, de aquel Zaragoza juvenil de la Youth League solo están en la primra plantilla Francho, Carbonell y Juan Sebastián, teniendo en cuenta que en este verano otros jugadores de ese equipo también hicieron las maletas, ya que el meta Acín fue cedido al Yeclano, Jaime Vallejo al Eldense y Pablo Cortés, que jugó muy poco en el juvenil aquel curso, se fue traspasado al Deportivo.