Derbi entre Dépor y Celta Juvenil para arrancar la nueva temporada

El partido, a las 11.15 en A Madroa

El Dépor juvenil del pasado curso.

El Dépor juvenil del pasado curso. / Iago López

RAC

El equipo de Miguel Figueira debuta en liga ante el conjunto vigués, ambos renovados, como cada año, en un encuentro que arrancará a las 11.15 de la mañana y se disputará en el campo 2 de A Madroa, de hierba natural. Se podrá ver por internet a través de GS360 Play.

