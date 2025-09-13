Derbi entre Dépor y Celta Juvenil para arrancar la nueva temporada
El partido, a las 11.15 en A Madroa
RAC
El equipo de Miguel Figueira debuta en liga ante el conjunto vigués, ambos renovados, como cada año, en un encuentro que arrancará a las 11.15 de la mañana y se disputará en el campo 2 de A Madroa, de hierba natural. Se podrá ver por internet a través de GS360 Play.
