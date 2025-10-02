El derbi ante As Celtas, conflicto horario con el Dépor Abanca

El 11 de octubre el Dépor Abanca B jugará ante As Celtas en liga (Segunda Federación) y el horario entra en conflicto con el primer equipo que dirige Fran Alonso. Las celestes han situado su partido el domingo a las 16.00, tres horas antes del Dépor-DUX que se celebrará en Riazor. Esto impedirá la libre circulación de jugadoras del filial que están en dinámica diaria con las mayores.

Vía: La Opinión A Coruña