El derbi ante As Celtas, conflicto horario con el Dépor Abanca

El duelo coincide en horario para filial y primera plantilla blanquiazul

Paula Monteagudo, en un lance del Dépor B - As Celtas en Abegondo.

Paula Monteagudo, en un lance del Dépor B - As Celtas en Abegondo. / Germán Barreiros/Roller Agencia

El 11 de octubre el Dépor Abanca B jugará ante As Celtas en liga (Segunda Federación) y el horario entra en conflicto con el primer equipo que dirige Fran Alonso. Las celestes han situado su partido el domingo a las 16.00, tres horas antes del Dépor-DUX que se celebrará en Riazor. Esto impedirá la libre circulación de jugadoras del filial que están en dinámica diaria con las mayores.

