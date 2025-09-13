Un Deportivo que taconea y guantea

Antonio Hidalgo tenía un plan en su cabeza. Desde el primer momento hasta el último se cumplió todo aquello que el de Canovelles deseaba. Con un 5-4-1 muy ofensivo, en el que Quagliata y Mella partían como carrileros, pero fijaban en muchas ocasiones a sus pares en amplitud, el equipo coruñés encontró rápidamente una rendija por la que colarse en la defensa jabata. Tardó doce minutos en encontrar Mario Soriano el espacio para conectar con Luismi Cruz. Se desató la tormenta.

Durante media hora el Deportivo dominó. Presionó, apretó y fue superior. Con Barcia, Loureiro y Ximo sosteniendo una estructura sobrecargada de talento, la zaga permitió al equipo coruñés exponer a todas sus figuras sobre el tablero. Esta vez fue Luismi quien sacó a relucir sus mejores pasos. El gaditano, que hizo una pareja soberbia con Mella en la diestra, aprovechando sus subidas para caer a recibir en salida de balón, disfrutó entre líneas asociándose con Soriano y Yeremay, quienes hacían diabluras cada vez que la tocaban.

Pudo el 1-2 servir de aprieto para un Deportivo que parecía adormecerse tras el descanso, pero entonces intervino, otra vez, la pizarra de Antonio Hidalgo. Movió el banquillo y reactivó al equipo tras perdonar varias ocasiones y permitir al Mirandés meterse en el encuentro. No hubo tregua. Con espacios, Stoichkov y Mario Soriano fueron los mejores socios para un Eddahchouri que se llevó el balón con apenas veinte minutos sobre el césped. Hat trick para el neerlandés, que iguala sus cifras de la pasada campaña.

Golpe en la mesa para Hidalgo y un Dépor capaz de brillar con un juego estético y matar con un fútbol eficaz. Bailarinas y guantillas para un aspirante a todo.